ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v tehtnici išče mir, Mars pa zahteva akcijo

Nebesni ples harmonije in introspekcije.
FOTO: Rytis Bernotas Getty Images
FOTO: Rytis Bernotas Getty Images
Delo UI
 8. 1. 2026 | 18:00
2:57
Petek, 9. januar 2026, prinaša bogato tapiserijo energij, ki nas vodijo skozi introspekcijo, akcijo in iskanje ravnovesja. Luna prehaja iz natančne in zemeljske energije device v harmonično in zračno energijo tehtnice že v zgodnjih jutranjih urah. Ta prehod nas spodbuja, da se premaknemo od podrobne analize k iskanju ravnovesja in povezav v naših odnosih.

Luna danes oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na našo čustveno pokrajino in interakcije z drugimi. V zgodnjih jutranjih urah luna tvori trigon s Plutonom, kar nam omogoča globoko čustveno introspekcijo in odkrivanje skritih resnic. Ta aspekt podpira transformativno introspekcijo in čustveno prenovo.

Kasneje se luna postavi v opozicijo s Ceres, kar izpostavi morebitne napetosti med našimi negovalnimi instinkti in osebnimi potrebami. To je opomin, da moramo uravnotežiti skrb za druge s skrbjo zase. Proti večeru pa kvadrat med luno in Merkurjem lahko povzroči nesporazume ali notranje konflikte med mislimi in občutki. V tem času sta potrpežljivost in jasnost bistvenega pomena pri komunikaciji.

Poleg luninih gibanj je danes pomembna tudi konjunkcija Sonca in Marsa v kozorogu. Ta poravnava dnevu vdihne odločno energijo, ki nas spodbuja k odločnim dejanjem, usklajenim z našimi ambicijami. Vendar je ključnega pomena, da to energijo uravnotežimo s premišljenostjo, da se izognemo impulzivnosti.

Venera v kozorogu danes stoji v opoziciji z retrogradnim Jupitrom v raku. Ta aspekt lahko razkrije neravnovesja v naših odnosih ali finančnih zadevah, kar nas spodbuja k ponovnemu premisleku in uskladitvi naših vrednot z našimi čustvenimi in materialnimi cilji.

Petek, ki ga tradicionalno vlada Venera, planet ljubezni, lepote in harmonije, danes poudarja naš pragmatičen in ciljno usmerjen pristop k odnosom in estetiki. Opozicija Venere z Jupitrom nas vabi, da najdemo ravnovesje med širjenjem in disciplino v naših čustvih in užitkih.

Današnji dan izkoristite tako, da usmerite odločnost konjunkcije Sonca in Marsa v produktivne podvige. Bodite pozorni na morebitne komunikacijske izzive in si prizadevajte za jasnost in potrpežljivost v interakcijah. Razmislite o svojih odnosih in vrednotah ter iščite harmonijo med osebnimi ambicijami in čustvenimi povezavami.

S tem, ko se uglašujete s temi nebesnimi vplivi, lahko zavestno in namerno krmarite skozi energije dneva, kar spodbuja rast in ravnovesje na vaši osebni in duhovni poti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Astrologycafe.

18:15
Bulvar  |  Domači trači
ZDRUŽENI NARODI V MALEM

Aprila v Ljubljano znova prihaja znameniti kanadski cirkus

Ob svoji 25-letnici Cirque du Soleil po svetu s 25. predstavo. V Stožicah bodo nastopali od 16. do 19. aprila.
Roman Turnšek8. 1. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Stil
POVEZAVA

Lahko vas preseneti: kaj vaša krvna skupina pove o tem, kaj iščete v ljubezni

Čeprav ljubezen nima univerzalne formule, obstajajo različne teorije, ki poskušajo pojasniti, zakaj nas privlačijo prav določeni tipi ljudi.
8. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRETIRAVANJE

Čas je za barve in volumen

Leto 2026 bo – vsaj po modi sodeč – vse prej kot tiho.
Daša Mavrič8. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v tehtnici išče mir, Mars pa zahteva akcijo

Nebesni ples harmonije in introspekcije.
8. 1. 2026 | 18:00
17:46
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

»Bi rada poškodbe, prasica debela?« Katja doživela hudo nasilje, zaščitil je ni nihče

Napad je v njej pustil strah in stisko, a tudi odločitev, da javno spregovori.
Kaja Grozina8. 1. 2026 | 17:46
17:15
Šport  |  Športni trači
SODNIKI IN SODNICE

Nekoč je Kaja igrala badminton, zdaj sodi nogometašem

Slovenski nogometni sodniki in sodnice na svetovni sceni. Komaj 23-letna Lendavčanka članica elitne družbe v Fifi.
Oste Bakal8. 1. 2026 | 17:15

Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Izlet
Lifestyle  |  Svetovalnica
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
