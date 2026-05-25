Zvezdni odsev: manj hitenja, več urejenosti in fokusa na detajle

V torek, 26. 5., bo Luna v znamenju Device. Ta dan bo v znamenju organizacije, čiščenja, analize in osredotočenosti na podrobnosti. Ker pa je torek pod vladavino Marsa, kije trenutno v biku, bo ritem dneva počasen, a vztrajen. Glavni astrološki dogodek dneva je opozicija (napet aspekt) med Luno v devici in Saturnom v ribah. To lahko prinese občutek teže, dolžnosti ali skrbi, a hkrati ponuja priložnost, da z disciplino rešimo tisto, kar nas bremeni.

Ognjena znamenja

Luna v devici aktivira vaše področje vsakodnevnega dela in rutine. Ovni, vpliv Marsa v biku vas bo upočasnil, kar je dobro, saj boste z Luno v devici lažje uredili zaostale papirje ali obveznosti. Levi, opozicija s Saturnom vas opozarja na finance – danes ni dan za tvegane investicije, ampak za varčevanje. Strelci, Luna bo v vašem področju kariere; morda boste čutili nekaj pritiska s strani nadrejenih (vpliv Saturna), a z natančnostjo boste dokazali svojo strokovnost.

Zemeljska znamenja

Zemeljska energija vam bo pisana na kožo, saj Luna potuje skozi vaše elemente. Biki, vaš vladar Mars je v vašem znamenju, kar vam daje moč, Luna v devici pa vam prinaša ustvarjalni navdih in praktične ideje. Device, Luna je v vašem znamenju, zato boste izjemno analitične, a zaradi Saturna na nasprotni strani se pazite prevelike samokritičnosti. Kozorogi, dan je odličen za učenje in dolgoročno načrtovanje; vaš vladar Saturn vas uči potrpežljivosti, ki bo danes bogato nagrajena.

Zračna znamenja

Za zračna znamenja bo ta dan zahteval malce več prilagajanja, saj vas energija device sili v realnost in praktičnost. Dvojčki, Luna bo v vaši četrti hiši (dom in družina), kjer bo zaradi Saturna morda potrebno rešiti kakšen resnejši družinski pogovor ali popravilo. Tehtnice, danes boste potrebovale več umika; Luna v devici vas vabi k analizi svojih notranjih procesov in počitku. Vodnarji, osredotočite se na skupne finance ali urejanje administrativnih zadev (zavarovanja, davki), saj boste imeli odličen smisel za podrobnosti.

Vodna znamenja

Opozicija med devico in ribami bo najbolj vplivala na vas. Raki, Luna v devici vam prinaša jasne misli in odlično komunikacijo, idealno za urejanje logistike ali krajša potovanja. Škorpijoni, dan bo uspešen za mreženje in delo v skupini, saj boste zlahka opazili, kdo v ekipi dela napake in kako jih odpraviti. Ribi, Saturn je v vašem znamenju in tvori opozicijo z Luno – v odnosih (tako poslovnih kot zasebnih) se lahko pojavi hladnost ali distanca. Ne jemljite stvari osebno, gre le za preizkus meja in odgovornosti.

Ker Luna v devici rada pretirava s skrbmi, Saturn v ribah pa prinaša malodušje, se v torek zavestno izogibajte pretiranemu analiziranju preteklosti. Energijo raje porabite za konkretno, fizično delo ali urejanje prostora.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.