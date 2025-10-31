  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: Marsova opozicija z Uranom lahko prinese nepričakovane spremembe

Kozmična vodila za soboto, 1. novembra 2025.
Fotografija je simbolična. FOTO: Den-belitsky Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Den-belitsky Getty Images, iStockphoto
Delo UI
 31. 10. 2025 | 18:00
3:37
A+A-

Jutri, 1. novembra 2025, se nebo odpira v svet čustvene globine in introspekcije. Luna, ki se nahaja v sočutnem znamenju Rib, je v svoji rastoči fazi in osvetljuje 81 odstotkov svoje površine. Ta položaj lune nas vabi, da se povežemo z našim notranjim svetom, spodbuja ustvarjalnost in globoko povezanost s kolektivnim nezavednim.

Luna v Ribah nas navdihuje z občutljivostjo in empatijo, kar je lahko dvorezen meč. Po eni strani lahko doživljamo močne čustvene trenutke, po drugi strani pa nas ta energija spodbuja k zdravljenju starih ran. V jutranjih urah bo jutri Luna tvorila polkvadrat s Kironom, kar lahko prinese na površje stare bolečine. To je priložnost za zdravljenje in sočutje do samega sebe.

Med jutrišnjim dnevom Luna oblikuje še nekaj pomembnih aspektov. Polkvadrat s Plutonom lahko prinese intenzivna čustva in nas spodbudi k transformativni introspekciji. Konjunkcija s Severnim vozlom pa osvetljuje naše karmične poti in priložnosti za rast. Vse to nas vabi, da se poglobimo vase in poiščemo nove poti za osebni razvoj.

Nenadne spremembe so lahko zastrašujoče

V širši planetarni sliki jutri izstopajo še nekateri pomembni prehodi. Sonce v Škorpijonu tvori kvadrat s Plutonom v Vodnarju, kar povečuje željo po preobrazbi in lahko izzove obstoječe dinamike moči. Ta aspekt nas kliče, da se soočimo s tistim, kar nam ne služi več, in to opustimo. Merkur v Škorpijonu tvori trigon z Jupitrom v Raku, kar omogoča globoko in optimistično komunikacijo. To je odličen čas za pomembne pogovore in širjenje obzorij.

Mars v Škorpijonu je v opoziciji z Uranom v Dvojčkih, kar lahko prinese nenadne spremembe ali motnje. Ta aspekt nas spodbuja, da ostanemo prilagodljivi in odprti za nove pristope. Nenadne spremembe so lahko zastrašujoče, vendar prinašajo tudi priložnosti za rast in napredek.

Sobote so tradicionalno povezane s Saturnom, planetom discipline, strukture in odgovornosti. Luna bo jutris vzporedna s Saturnom, kar poudarja čustveno zrelost in potrebo po postavljanju meja. To je dan za razmislek o naših obveznostih in zagotavljanje, da so skladne z našimi dolgoročnimi cilji.

Nasveti za dan

  • Objemite čustveno globino: Dovolite si čutiti globoko, vendar pazite, da vas čustva ne preplavijo. Uporabite ustvarjalne izhode, kot so umetnost ali glasba, za predelavo čustev.
  • Iščite ravnovesje: Pod vplivom Jupitra obstaja težnja k pretiravanju. Vadite zmernost v vseh stvareh.
  • Ostanite prizemljeni sredi sprememb: Marsova opozicija z Uranom lahko prinese nepričakovane spremembe. Ostanite prilagodljivi in prizemljeni, z zaupanjem, da spremembe vodijo k rasti.
  • Spoštujte zaveze: Saturnova energija nas spodbuja, da spoštujemo svoje odgovornosti. Preglejte svoje zaveze in poskrbite, da odražajo vaše resnične prioritete.

S poslušanjem teh nebesnih vplivov lahko zavedno in namerno krmarimo skozi jutrišnje energije, kar spodbuja osebno rast in čustveno dobrobit.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Nowalogy, Prokerala, Moongiant.

