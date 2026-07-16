  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: meje med resničnostjo in iluzijo bodo zamegljene

Bodimo pozorni, da ne zapademo v preveč idealizirane predstave, temveč ohranimo stik z realnostjo.
Jutri bo pravi čas za negovanje ljubezenskih vezi in ustvarjanje lepih trenutkov. FOTO: Getty images
Jutri bo pravi čas za negovanje ljubezenskih vezi in ustvarjanje lepih trenutkov. FOTO: Getty images
Delo UI
 16. 7. 2026 | 18:00
2:32
A+A-

Jutrišnji petek, 17. julija, se nebesni ples odvija v znamenju Device, kjer Luna v rastoči fazi osvetljuje 14 odstotkov svoje površine. Ta lunina pozicija nas spodbuja k organiziranosti, skrbi za zdravje in predanosti služenju, kar nas vabi k metodičnemu pristopu k vsakodnevnim opravilom. Luna v Devici jutri tvori več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odločitve. Oblikuje kvinkunks z Neptunom, kar lahko zamegli meje med resničnostjo in iluzijo. Ta aspekt nas poziva, da svoje sanje prizemljimo in jih izrazimo na praktičen način. Bodimo pozorni, da ne zapademo v preveč idealizirane predstave, temveč ohranimo stik z realnostjo.

Kvadrat med Luno in Uranom prinaša nepričakovane čustvene preobrate in motnje. Ta aspekt nas uči prilagodljivosti in odprtosti za spremembe, zato namesto da se upiramo nepredvidljivim dogodkom, jih sprejmimo kot priložnost za rast in učenje. Harmonija se vrača z Luninim zlitjem z Venero, kar povečuje našo sposobnost za ljubezen in cenjenje lepote. Ta aspekt prinaša toplino v odnose, spodbuja izražanje naklonjenosti in uživanje v estetskih užitkih. Jutri bo pravi čas za negovanje ljubezenskih vezi in ustvarjanje lepih trenutkov. Luna se nato sooči s kvadratom z Marsom, kar lahko vzbudi notranje napetosti. Ta aspekt zahteva previdno navigacijo, da se izognemo konfliktom in konstruktivno usmerimo svojo energijo. Poiščimo načine, kako sprostiti napetost skozi fizično aktivnost ali kreativno izražanje.

Poleg luninih vplivov je pomembno omeniti, da je Merkur trenutno retrograden v Raku, kar zahteva previdnost v komunikaciji in pri sprejemanju odločitev. To obdobje je bolj primerno za refleksijo kot za začetek novih projektov. Celotna konfiguracija jutrišnjega dne nas spodbuja k iskanju ravnovesja med praktičnostjo in čustveno globino. S sprejemanjem analitične narave Device in ljubeče energije Venere lahko z milino in namenom plujemo skozi današnje energije. Naj nas vodijo zvezde in naj bo naš dan prežet z ljubeznijo in harmonijo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Moongiant.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijazvezdeplanetinapoved
ZADNJE NOVICE
17:45
Bralci
VPRAŠANJA BRALCEV

Zamude, višji dodatek in gradbišče v Ljubljani: to morate vedeti, če se vozite z vlaki

Na Slovenskih železnicah so odgovorili na vprašanja, ki se porajajo bralcem.
16. 7. 2026 | 17:45
17:35
Šport  |  Tekme
TOUR DE FRANCE 2026

Kaotičen šprint na Touru, pred Pogačarjem prišlo do hudega padca (VIDEO)

Merlier najboljši v sprintu glavnine, slovenski as ostaja v rumenem.
16. 7. 2026 | 17:35
17:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel! (Suzy)

Kaj pravi o naši voditeljici?
16. 7. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
VSE STOJI

V hudomušni polki Vse stoji je videti več znanih obrazov (VIDEO)

»Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli: iz tega mora nastati poskočna polka.«
Mojca Marot16. 7. 2026 | 17:00
16:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK CELOTNE SKUPNOSTI

Župnik za blagoslov poletel pod nebo (FOTO)

Tri slovesnosti na en dan tesno povezale krajane Šempetra v Savinjski dolini.
Darko Naraglav16. 7. 2026 | 16:45
16:25
Bulvar  |  Domači trači
VSE NAJBOLJŠE

Znanega Slovenca prav na rojstni dan doletel neprijeten medicinski poseg

Jezični, a vedno iskreni voditelji praznuje rojstni dan.
16. 7. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki