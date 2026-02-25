Zvezdni odsev: Merkur jutri začne svojo retrogradno pot v Ribah

Jutrišnji dan prinaša priložnost za globoko čustveno introspekcijo in premišljeno komunikacijo, saj nas bodo nebesne energije vabile, da se povežemo s svojim notranjim svetom. Luna se bo jutri nahajala v svojem domačem znamenju Raka, kar povečuje čustveno občutljivost in negovalne instinkte. Ta položaj nas spodbuja, da poiščemo udobje v znanih okoljih in damo prednost skrbi zase. Vendar pa Luna tvori kvadrat s Saturnom v Ovnu, kar lahko prinese občutke dvoma vase ali čustvene omejitve. Ta napetost nas uči potrpežljivosti in sočutja do sebe ter nas opominja, da je v redu postaviti meje in si vzeti čas zase.

Merkur jutri začne svojo retrogradno pot v Ribah, kar uvaja obdobje refleksije in ponovnega ovrednotenja na področjih komunikacije, miselnih procesov in načrtovanja. Ta retrogradna faza, ki bo trajala do 20. marca 2026, je odlična priložnost za dokončanje nedokončanih projektov in za pristop k pogovorom z jasnostjo in empatijo. Bodite pozorni na morebitne nesporazume ter dvakrat preverite pomembne podrobnosti v tem obdobju. Venera, prav tako v Ribah, tvori polkvadrat s Plutonom v Vodnarju, kar nakazuje subtilne podtone v odnosih. Ta aspekt lahko osvetli skrite dinamike ali borbe za moč, kar nas spodbuja, da jih naslovimo z iskrenostjo in sočutjem. To je opomnik, da negujemo odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in razumevanju.

Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom širjenja in modrosti. Z Jupitrom, ki je trenutno retrograden v Raku, je poudarek na notranji rasti in ponovnem pregledu naših čustvenih temeljev. Ta poravnava nas spodbuja, da razmislimo o svojih osebnih prepričanjih in poiščemo modrost v svojih preteklih izkušnjah. To je dan za iskanje znanja, ki neguje dušo, in za deljenje vpogledov, ki spodbujajo kolektivno razumevanje.

Izkoristite introspektivne energije jutrišnjega dne z dejavnostmi, ki spodbujajo čustveno dobro počutje in samorefleksijo. Prakticirajte premišljeno komunikacijo, še posebej pri občutljivih zadevah, in bodite odprti za ponovno preučitev in prilagajanje načrtov po potrebi. Ne pozabite, da rast pogosto prihaja iz pogleda vase in naslavljanja temeljev naših prepričanj in odnosov.

S tem, ko se uskladimo s temi nebesnimi vplivi, lahko preživimo dan z milino in namenom ter poglobimo svoje povezave s seboj in drugimi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Om-journal, Bristolhub, Dxpnet.