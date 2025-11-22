Zvezdni odsev: Merkur nadaljuje svojo retrogradno potovanje

Jutrišnji dan prinaša posebno kozmično energijo, ki nas spodbuja k introspekciji in strukturiranemu delovanju. Luna se nahaja v znamenju discipline in vztrajnosti – v zemeljskem Kozorogu. Ta položaj lune nas usmerja k odgovornostim in dolgoročnim ciljem, podpira pa tudi praktična prizadevanja in postavljanje trdnih temeljev. Jutri bo pravi čas za načrtovanje in organizacijo, da bodo naše ambicije dobro utemeljene v realnosti.

V jutranjih urah Luna oblikuje polkvadrat z Venero, kar lahko prinese manjše napetosti v odnosih ali finančnih zadevah. Ta aspekt nas opominja na potrpežljivost in razumevanje, saj je pomembno, da k medosebnim stikom pristopamo s skrbnostjo in empatijo. Kasneje tekom dneva Luna tvori še polkvadrat z Merkurjem, kar lahko vodi do nesporazumov ali notranjih konfliktov med čustvi in mislimi. V takšnih trenutkih je priporočljivo, da se ustavimo, premislimo in šele nato sprejmemo odločitve ali se podamo v pomembne pogovore.

Merkur, planet komunikacije, nadaljuje svojo retrogradno potovanje, pri čemer iz Škorpijona prehaja nazaj v Tehtnico. Ta premik nas spodbuja k ponovnemu pregledu in oceni naših odnosov ter dogovorov. Tehtnica s svojo energijo ravnovesja in harmonije nas vodi k reševanju preteklih nesporazumov in obnovi ravnovesja v naših interakcijah.

Venera, planet ljubezni in vrednot, ostaja v intenzivnem Škorpijonu. Ta položaj poglablja naše čustvene povezave in lahko na površje prinese skrite želje. Čas je za transformativne izkušnje v odnosih, ki nas spodbujajo k sprejemanju ranljivosti in avtentičnosti.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, simbol vitalnosti, samoizražanja in zavesti. Trenutni položaj Sonca v Strelcu dan napolnjuje z občutkom avanture in iskanjem višjega razumevanja. Ta energija nas spodbuja k raziskovanju novih filozofij in širjenju obzorij.

S kombinacijo Lune v Kozorogu in Sonca v Strelcu se ustvarja harmonična mešanica praktičnosti in optimizma. Izkoristite to energijo za postavljanje realnih ciljev, hkrati pa ohranite odprtost za nove možnosti. V času Merkurjeve retrogradne faze bodite pozorni na komunikacijo, dvakrat preverite sporočila in bodite potrpežljivi ob morebitnih zamudah ali nesporazumih. Globino Venere v Škorpijonu pa izkoristite za negovanje pristnih povezav in reševanje globokih vprašanj v odnosih.

Jutrišnji dan ponuja uravnoteženo ozračje za introspekcijo in delovanje. Če se uskladimo z jutrišnjimi kozmičnimi vplivi, lahko svoje čustvene in duhovne procese navigiramo z jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.