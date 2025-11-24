Zvezdni odsev: Merkur, planet komunikacije, retrograden v škorpijonu

Jutrišnji torek, 25. novembra 2025, nas vabi, da se odpremo inovacijam, poglobimo čustvene vezi in z zavestjo krmarimo skozi dinamične vplive dneva. Nebesne energije bodo razgibane in polne priložnosti za osebno rast in transformacijo.

Luna jutri v jutranjih urah prehaja v znamenje vodnarja, kar prinaša obdobje, ki spodbuja družabne stike, skupinske podvige in raziskovanje novih idej. Vodnar, zračno znamenje, nas bo nagovarjal, da razmišljamo izven ustaljenih okvirjev in se povežemo z ljudmi, ki delijo naše vrednote in cilje.

Že zgodaj zjutraj Luna tvori trigon z Uranom, vladarjem vodnarja, kar povečuje našo odprtost za nove koncepte in nepričakovane priložnosti. Ta aspekt nakazuje, da lahko odmik od rutine prinese osvežujoče izkušnje in vpoglede. Sledite svoji radovednosti in pustite, da vas vodi v neznano.

Kasneje Luna tvori konjunkcijo s Plutonom, kar prinaša globoka čustva na površje in spodbuja introspekcijo ter potencialno transformacijo. Ta poravnava lahko razkrije skrite občutke ali dinamiko moči, ki jih je potrebno konstruktivno nasloviti. Bodite pripravljeni soočiti se s svojimi notranjimi sencami in jih sprejeti kot del svoje rasti.

Venera jutri vstopa v škorpijona, kjer se pridružuje Soncu in Marsu v tem intenzivnem vodnem znamenju. Ta tranzit poglablja naše čustvene izkušnje in intenzivira naše želje v odnosih. To je čas, da iščemo pristnost in globino v naših povezavah, presegamo površinske interakcije in se poglobimo v bistvo naših čustvenih vezi.

Merkur, planet komunikacije, je retrograden v škorpijonu, kar poudarja potrebo po premišljenosti pred izražanjem misli ali sprejemanjem odločitev. To obdobje nas spodbuja k ponovnemu pregledu in oceni naših komunikacijskih vzorcev ter zagotavljanju jasnosti v naših interakcijah.

Torek je tradicionalno pod vplivom Marsa, planeta akcije, energije in odločnosti. Z Marsom trenutno v škorpijonu, njegovem soupravljajočem znamenju, je naša motivacija za doseganje ciljev okrepljena z odločnostjo in intenzivnostjo. Ta energija podpira poglabljanje v projekte, ki zahtevajo osredotočenost in vzdržljivost.

Aspekti Lune z Uranom in Plutonom nakazujejo ravnovesje med sprejemanjem sprememb in naslovitvijo globoko zakoreninjenih čustev. Venera v škorpijonu nas spodbuja k iskanju smiselnih povezav, medtem ko nas Marsov vpliv opominja, da svojo energijo usmerjamo namensko.

Jutrišnji dan, 25. november 2025, nam ponuja mešanico intelektualne stimulacije in čustvene globine. Z odprtostjo za nove ideje in zavestnim raziskovanjem notranjih svetov lahko z gracioznostjo in namenom krmarimo skozi energije dneva. Naj vas nebesni ples vodi k osebni rasti in globljim povezavam.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Findyourfate.