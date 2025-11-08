Zvezdni odsev: Merkur začenja svojo retrogradno pot v Strelcu

Jutri, 9. novembra 2025, se nebo odpira za globoko čustveno introspekcijo in premišljeno komunikacijo. Nebesni vplivi nas bodo vabili, da se zazremo vase ter negujemo svoje notranje svetove.

Luna se jutri nahaja v padajoči fazi v znamenju Raka, kar spodbuja k osredotočenosti na dom, družino in čustveno dobrobit. Ta položaj Lune je kot nalašč za refleksijo o nedavnih izkušnjah, izražanje hvaležnosti ter spuščanje tistega, kar nam več ne služi. Trigon med Luno in Soncem prinaša harmonijo med našimi notranjimi in zunanjimi svetovi, kar spodbuja uravnoteženo odločanje in občutek miru.

Merkur jutri začenja svojo retrogradno pot v Strelcu, kar nas usmerja k ponovnemu pregledu naših prepričanj in komunikacijskih vzorcev. To obdobje je idealno za preučevanje in izpopolnjevanje naših idej, še posebej tistih, ki se nanašajo na osebno rast in učenje. Konjunkcija Merkurja in Marsa lahko prinese impulzivnost v govorjenju, zato je modro premisliti, preden spregovorimo, da bi se izognili nesporazumom.

Venera, ki je zdaj v Škorpijonu, tvori kvadrat z Jupitrom, kar izpostavlja intenzivna čustva in morebitno pretiravanje. Ta aspekt nas poziva k zmernosti v naših željah in odnosih ter nas spodbuja, da iščemo globino in pristnost namesto pretiravanja.

Mars, prav tako v Strelcu, nasprotuje Uranu, kar ustvarja dinamično napetost med našim nagonom za akcijo in potrebo po previdnosti. Nepričakovani dogodki lahko vzniknejo, zato je pomembno, da ostanemo prilagodljivi in potrpežljivi.

Nedelja je tradicionalno dan Sonca, ki simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. S Soncem v Škorpijonu bomo jutri povabljeni, da raziskujemo svoje globine, se soočamo s skritimi resnicami in sprejemamo transformacijo. Harmonični trigon med Soncem in Luno jutri podpira uravnotežen pristop k tem introspekcijam, kar nam omogoča, da z milino integriramo svoja spoznanja.

Izkoristite introspektivno energijo Lune v Raku tako, da posvetite čas samooskrbi in povezovanju z ljubljenimi. Bodite premišljeni v komunikaciji, še posebej zaradi retrogradnega Merkurja in njegove konjunkcije z Marsom; izbirajte besede previdno, da ohranite harmonijo. Prepoznajte in zmerno izražajte intenzivna čustva, zlasti v odnosih, da se izognete nepotrebnim konfliktom. Uporabite transformativno energijo Sonca v Škorpijonu za poglobitev osebne rasti in spuščanje zastarelih vzorcev.

S tem, ko se uskladimo s temi nebesnimi vplivi, lahko prebrodimo jutrišnje energije z zavedanjem in namenom, kar bo spodbudilo čustveno ravnovesje in smiselne povezave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Cafeastrology, Astrotheme.