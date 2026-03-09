  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ne hitimo z zaključki in bodimo pozorni na morebitne napačne interpretacije

Astrološki vpogled za 10. marec 2026.
Simbolična slika FOTO: Sarayut Getty Images
Simbolična slika FOTO: Sarayut Getty Images
Delo UI
 9. 3. 2026 | 18:00
2:46
A+A-

Jutrišnji dan, 10. marec 2026, prinaša bogato tapiserijo nebesnih energij, ki vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, naš čustveni kompas, začenja dan v globokem in transformativnem znamenju škorpijona, nato pa se že v dopoldanskih urah prestavi v širno kraljestvo strelca. Ta prehod spodbuja, da se iz notranjih globin podamo v širša obzorja, iščemo nove perspektive ter objemamo sveža doživetja.

V zgodnjih urah dneva se Venera v ovnu poveže v harmoničen sekstil s Plutonom v vodnarju. Ta aspekt poglobi naše povezave ter vnaša intenzivnost in pristnost v odnose. To je ugoden čas za iskrene pogovore in raziskovanje globin naših želja in vrednot. Venera in Pluton skupaj ustvarjata energijo, ki spodbuja k raziskovanju skritih plati ljubezni in strasti.

Medtem ko se bo dan odvijal, bo Luna tvorila kvadrat z Merkurjem v ribah, kar lahko privede do nesporazumov ali čustvenih neskladij v komunikaciji. Pomembno je, da v pogovorih ohranjamo potrpežljivost in jasnost ter poskrbimo, da so naše besede usklajene z našimi resničnimi občutki. Ne hitimo z zaključki in bodimo pozorni na morebitne napačne interpretacije.

Posebno pozornost bo jutri pritegnil Jupiter, planet razširitve in modrosti, ki se bo v raku obrnil direktno. Ta premik prinaša obdobje napredka na področjih, povezanih z domom, družino in osebno rastjo. Projekti ali načrti, ki so morda stagnirali, bodo pripravljeni na nov zagon z obnovljeno energijo. Čas je, da se lotimo dolgoročnih ciljev in se osredotočimo na tisto, kar nas resnično izpolnjuje.

Torek je tradicionalno dan Marsa, planeta akcije in pogona. Z Marsom trenutno v ribah je naša običajna odločnost prežeta z nežnejšim in bolj intuitivnim pristopom. To je priložnost, da svojo energijo usmerimo v ustvarjalne projekte ali ukrepamo na načine, ki so v skladu z našimi notranjimi vrednotami in duhovnimi vpogledi. Mars v ribah nas spodbuja, da delujemo z več sočutja in razumevanja, tako do sebe kot do drugih.

Na splošno nas 10. marec 2026 vabi, da uravnotežimo introspekcijo z raziskovanjem zunanjega sveta, komuniciramo skrbno in izkoristimo energijo dneva za smiselno in sočutno delovanje. Naj bo to dan, ko se odpremo novim možnostim, hkrati pa ostanemo zvesti svojim globokim čustvom in vrednotam.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

