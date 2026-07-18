Zvezdni odsev: nedelja bo polna optimizma

Jutrišnjo nedeljo, 19. julija, nam nebesni ples prinaša bogato paleto energij, ki nas spodbujajo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v natančnem znamenju Device, a se tekom dneva premakne v harmonično Tehtnico. Ta premik nas vabi k iskanju ravnovesja med analitično natančnostjo in medsebojnimi odnosi. V jutranjih urah Luna tvori sekstil z Jupitrom, kar spodbuja optimizem. Ta aspekt nas opogumlja, da sprejmemo priložnosti za rast in pristopimo k situacijam velikodušno. Kmalu zatem Luna v opoziciji z Neptunom lahko zamegli naše zaznave in v naš svet povabi iluzije. Pomembno je, da ostanemo prizemljeni v resničnosti ter iščemo jasnost, preden sprejmemo pomembne odločitve.

Luna nato tvori trigon s Plutonom, kar prinaša globoke čustvene vpoglede in potencial za transformativne izkušnje. To je ugoden čas za introspekcijo in reševanje skritih čustvenih vzorcev. Poleg tega trigon med Luno in Uranom prinaša nepričakovane vpoglede in željo po čustveni svobodi. Sprejemanje sprememb in inovacij v osebnem življenju lahko vodi do osvežujočih prebojev. Mars v Dvojčkih tvori sekstil s Saturnom v Ovnu, kar združuje odločno energijo z discipliniranim delovanjem. Ta aspekt podpira strateško načrtovanje in sposobnost, da se nalog lotimo z navdušenjem in odgovornostjo. To je primeren čas za začetek projektov, ki zahtevajo tako pogum kot strukturo.

Nedelje so tradicionalno pod vladavino Sonca, ki simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. S Soncem v Raku je poudarek na negovanju, domu in čustveni varnosti. Ta dan nas vabi, da se osredotočimo na skrb zase, povežemo z ljubljenimi in spoštujemo svoje notranje potrebe. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki hranijo dušo in krepijo družinske vezi, se lepo ujema s to energijo.

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