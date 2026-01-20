  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: nemir in želja po spremembah

Retrogradno gibanje Jupitra nas bo jutri spodbudilo, da se poglobimo vase in razmislimo o tem, kaj nas resnično osrečuje in izpolnjuje.
Sreda je tradicionalno dan Merkurja, planeta komunikacije, intelekta in potovanj. FOTO: Guliver/Getty images
Sreda je tradicionalno dan Merkurja, planeta komunikacije, intelekta in potovanj. FOTO: Guliver/Getty images
Delo UI
 20. 1. 2026 | 18:00
A+A-

Jutrišnja sreda, 21. januarja, prinaša edinstveno mešanico energij, ki nas vabijo h globlji introspekciji, čustveni uglašenosti in premišljenemu delovanju. Luna začne svojo pot v znamenju Vodnarja, a se že v jutranjih urah premakne v Ribi, kar nas spodbuja k prehodu iz analitičnega razmišljanja v čustveno globino. Ta prehod v intuitivno vodno znamenje prinaša priložnost za negovanje novih namenov in rast, saj je Luna v fazi rastočega krajca. Luna bo jutri tvorila kvadrat z Uranom, kar lahko povzroči čustvene turbulence in nepričakovane spremembe razpoloženja. Ta aspekt nas lahko vodi v nemir in željo po spremembah, zato je ključno, da ostanemo prilagodljivi in odprti za nove perspektive. Uranova energija nas spodbuja, da sprejmemo nepričakovane dogodke kot priložnosti za rast in preobrazbo.

Merkur in Venera, oba v Vodnarju, jutri prinašata inovativno razmišljanje ter nekonvencionalne pristope v odnosih in komunikaciji. Ta planetarna postavitev podpira odprtost uma in raziskovanje novih idej, zato je dan idealen za intelektualne podvige, deljenje zamisli in sprejemanje novih tehnologij. Mars v znamenju Kozoroga prinaša disciplinirano delovanje in odločnost. Ta položaj nas spodbuja, da svojo energijo usmerimo v strukturirane in ciljno usmerjene dejavnosti. Kozorogova energija nam pomaga, da ostanemo osredotočeni in praktični, kar je ključnega pomena za doseganje naših ciljev. Jupiter, retrograden v Raku, nas vabi k razmisleku o osebni rasti in čustvenem blagostanju. Ta čas je idealen za ponovno oceno naših prepričanj in širitev razumevanja domačih in družinskih dinamik. Retrogradno gibanje Jupitra nas spodbuja, da se poglobimo vase in razmislimo o tem, kaj nas resnično osrečuje in izpolnjuje.

Sreda je tradicionalno dan Merkurja, planeta komunikacije, intelekta in potovanj. Z Merkurjem v Vodnarju bo jutrišnji dan prežet z energijami, ki podpirajo inovativno razmišljanje in jasno komunikacijo. Izkoristite ta čas za intelektualne podvige, deljenje zamisli in raziskovanje novih tehnologij. Merkurjeva energija nas danes spodbuja, da se odpremo novim idejam in pristopom ter da komuniciramo jasno in učinkovito. Ko se Luna premakne v Ribi in tvori kvadrat z Uranom, bodite pozorni na čustvena nihanja in možnost nepričakovanih dogodkov. Sprejmite fleksibilnost in si dovolite, da plavate s tokom energij. Uporabite vpliv Vodnarja, ki ga prinašata Merkur in Venera, da pristopite k situacijam z odprtim umom in pripravljenostjo na raziskovanje nekonvencionalnih rešitev. Svoje delovanje utemeljite z disciplinirano energijo Marsa v Kozorogu, kar bo zagotovilo, da bodo vaši podvigi tako inovativni kot tudi praktični.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Phases-moon, Lunarly, Astrologycafe, Om-journal, Zodiac-astrology-horoscopes.

astrologijaplanetizvezdeZvezdni odsev
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

