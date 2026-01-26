  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: nenadne spremembe in presenečenja

Lahko se zgodi, da bo naša želja po rutini in stabilnosti postavljena na preizkušnjo.
Znamenje dvojčkov nas spodbuja k raziskovanju novih informacij, pogovorov in izmenjavi idej. FOTO: Nortonrsx/Getty Images
Delo UI
 26. 1. 2026 | 18:00
2:21
A+A-

Luna v torek, 27. januarja, začne svojo pot v znamenju Bika, kar nam prinaša potrebo po stabilnosti in prizemljenosti. Bikova energija nas spodbuja, da se posvetimo vsakodnevnim rutinam in nalogam z vztrajnostjo in potrpežljivostjo. Ta vpliv nam omogoča, da se osredotočimo na konkretne cilje in uživamo v preprostih radostih življenja. Vendar pa se v dopoldanskih urah Luna sreča z Uranom, kar lahko prinese nenadne spremembe in presenečenja. Uranova energija je nepredvidljiva in inovativna, zato se lahko zgodi, da bo naša želja po rutini in stabilnosti postavljena na preizkušnjo. Pomembno je, da ostanemo prilagodljivi in odprti za nove ideje, saj lahko ta vpliv prinese nepričakovane priložnosti za rast in napredek. Popoldne Luna preide v znamenje Dvojčkov, kar premakne našo pozornost na komunikacijo in prilagodljivost. Znamenje dvojčkov nas spodbuja k raziskovanju novih informacij, pogovorov in izmenjavi idej. Ta prehod prinaša lahkotno energijo, ki nas spodbuja k druženju in učenju.

Eden najpomembnejših aspektov jutrišnjega dneva je konjunkcija Marsa in Plutona v znamenju Vodnarja. Ta močna povezava prinaša intenzivno energijo, ki lahko razkrije globoko zakoreninjene želje in vprašanja nadzora. Vodnarjeva energija nas usmerja k inovativnim rešitvam in kolektivni zavesti, zato je to idealen čas za soočanje z notranjimi konflikti in njihovo preobrazbo. Ta aspekt nas spodbuja, da se osvobodimo starih vzorcev in se usmerimo k osebnemu in kolektivnemu napredku. Torek je pod vplivom Marsa, planeta akcije in odločnosti. Jutrišnji Marsov vpliv, okrepljen s Plutonovo energijo, nas spodbuja, da svojo energijo usmerimo v smiselne spremembe. Pomembno je, da to intenzivno energijo uravnotežimo s samorefleksijo in zavedanjem svojih resničnih namenov. Tako bomo lahko svoje odločitve uskladili s svojimi globljimi vrednotami in cilji.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Astrologyanswers.

astrologijazvezdeplanetinapovedvplivZvezdni odsev
