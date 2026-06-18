Zvezdni odsev: obetajo se nepričakovani čustveni premiki

Jutrišnji petek, 19. junij, prinaša bogato paleto energij, ki nas bodo vodile skozi notranje popotovanje. Luna, naša čustvena vodnica, začenja dan v izrazitem znamenju Leva in se v dopoldanskih urah premakne v natančno Devico. Ta prehod nas vabi, da združimo ustvarjalnost s praktičnostjo. Luna v Levu nas navdihuje z drznostjo in izražanjem, a ko se premakne v Devico, nas spodbuja k osredotočenosti na podrobnosti in organizacijo. To je idealen čas za izpopolnjevanje ustvarjalnih projektov ali urejanje misli.

V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori trigon s Saturnom v Ovnu, kar prinaša čustveno stabilnost in disciplino. Ta aspekt podpira postavljanje realnih ciljev in vzpostavljanje struktur, ki so v skladu z našimi notranjimi vrednotami. Pozneje, tekom dneva, Luna tvori kvadrat z Uranom v Dvojčkih, kar lahko prinese nepričakovane čustvene premike ali uvide. Sprejemanje fleksibilnosti in odprtosti nam bo pomagalo krmariti skozi morebitna presenečenja. Merkur, planet komunikacije, se nahaja v občutljivem Raku, kar krepi intuitivne in srčne izmenjave. Ta položaj nas spodbuja, da izrazimo svoja čustva in se globoko povežemo z drugimi. Venera, vladarica petka, je v ognjenem Levu, kar povečuje naše želje po naklonjenosti in ustvarjalnem izražanju. Ta energija nas vabi, da praznujemo ljubezen in lepoto na drzen in srčen način.

Mars v Biku nas spodbuja, da svoje cilje zasledujemo z odločnostjo in potrpežljivostjo, pri čemer svoja dejanja utemeljimo v praktičnosti. Petek, dan, ki ga vlada Venera, poudarja teme ljubezni, harmonije in umetniškega izražanja. Z Venero v Levu je danes čas, da objamemo svoje strasti in jih samozavestno delimo. Sodelovanje v ustvarjalnih dejavnostih ali preživljanje kakovostnega časa z ljubljenimi osebami je lahko še posebej izpolnjujoče.

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