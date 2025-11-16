Zvezdni odsev: odličen čas za postavljanje realističnih ciljev

Jutrišnji ponedeljek prinaša priložnost za globoko introspekcijo in stabilen napredek. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi, začne dan v znamenju tehtnice, kar poudarja potrebo po ravnovesju in harmoniji v našem čustvenem svetu. Tehtnica, znamenje diplomacije in lepote, nas spodbuja k iskanju miru v odnosih in notranjem svetu. A kot se jutrišnji dan preveša v popoldne, luna prehaja v škorpijona, kar nas vabi, da se poglobimo v svoje občutke in iščemo transformativne izkušnje.

Padajoča lunina faza je čas za refleksijo in sproščanje ter pripravo na nov lunin cikel. Prehod lune iz tehtnice v škorpijona nas vodi od osredotočenosti na zunanje odnose k notranjemu potovanju, kjer raziskujemo svoje globine in odkrivamo skrite resnice. Škorpijon, znamenje intenzivnosti in preobrazbe, nas spodbuja, da objamemo svoje najgloblje čustvene plasti in se soočimo z morebitnimi notranjimi konflikti.

Pomembni planetarni aspekti juti še dodatno podpirajo to introspektivno energijo, saj sonce tvori harmonične trigone z Jupitrom in Saturnom, kar vzbuja občutek optimizma, ki je utemeljen v disciplini. Ta uskladitev nas spodbuja k širjenju obzorij, medtem ko ohranjamo trdne temelje, kar je odličen čas za postavljanje realističnih ciljev in vztrajno delo proti njim.

Merkur, planet komunikacije, tvori sekstil s Plutonom, kar povečuje našo sposobnost globokega in intenzivnega izražanja. Ta aspekt je ugoden za pomenljive pogovore in odkrivanje skritih motivacij, zato je idealen čas za raziskovanje, terapijo ali katerokoli dejavnost, ki zahteva prodoren vpogled.

Zaupajte svojim instinktom

Ponedeljek, ki je tradicionalno dan lune, je inherentno povezan z našimi čustvi in intuicijo. S prehodom lune v škorpijona se ta povezava še poglobi in nas vabi, da objamemo svoje čustvene globine ter iščemo preobrazbo. To je dan, ko je potrebno počastiti svoja čustva, zaupati svojim instinktom in si dovoliti prostor za procesiranje ter sprostitev tistega, kar nam več ne služi.

Jutrišnji dan ponuja podporno okolje za introspekcijo, čustveno procesiranje in stabilen napredek. S tem, ko se uskladimo z energijami dneva, lahko z jasnostjo in namenom krmarimo po svojih notranjih pokrajinah ter postavimo temelje za smiselno preobrazbo. Naj vam jutrišnja energija pomaga pri odkrivanju notranjih zakladov in osvobajanju od vsega, kar vam več ne služi.

