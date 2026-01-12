Zvezdni odsev: opuščali bomo zastarele vzorce

Jutrišnji torek, 13. januarja, nam nebesni ples ponuja bogato tkanino energij, ki nas vodijo skozi introspekcijo, preobrazbo in premišljeno delovanje. Luna se nahaja v intenzivnem in transformativnem znamenju škorpijona, kar nas spodbuja h globokemu čustvenemu raziskovanju in opuščanju zastarelih vzorcev. V jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Jupitrom, kar povečuje naš optimizem in čustveno rast. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo nove perspektive in razširimo obzorja. Kasneje, ko Luna tvori sekstil z Marsom, dobimo dodaten zagon energije in odločnosti, kar podpira odločitve, ki so v skladu z našimi čustvenimi potrebami. V zgodnjem popoldnevu Luna tvori še en sekstil, tokrat z Venero, kar prinaša harmonijo v odnose ter povečuje našo sposobnost za empatijo in povezovanje. Proti večeru, ko Luna tvori trigon s Saturnom, bomo občutili več čustvene stabilnosti in odgovornosti, kar nam bo pomagalo pri prizemljitvi naših občutkov in zavez.

Vendar pa ne smemo zanemariti opozicije Lune z Uranom, ki prinaša nepričakovane čustvene premike ali motnje. Ta vidik nas spodbuja, da ostanemo prilagodljivi in odprti za spremembe. Pozno zvečer Luna preide v znamenje strelca, kar spremeni čustveni ton dneva v smer raziskovanja in iskanja smisla. Ta prehod nas vabi, da sanjamo in postavljamo namere za prihodnje avanture, skladno z razširjajočo energijo, ki sledi. Poleg luninih vplivov jutrišnji dan zaznamuje tudi vstop Venere v znamenje kozoroga, kar poudarja zavzetost in praktičnost v odnosih in finančnih zadevah. Ta tranzit nas spodbuja, da gradimo trajne temelje in pristopamo k svojim povezavam z zrelostjo in odgovornostjo.

Merkur, prav tako v kozorogu, podpira jasno, strukturirano komunikacijo in strateško razmišljanje. Ta poravnava je ugodna za načrtovanje in izvajanje dolgoročnih ciljev. Mars, ki je prav tako v kozorogu, napolnjuje naše ambicije z disciplinirano energijo, kar nas spodbuja k premišljenim dejanjem za doseganje ciljev. Jupiter, ki nadaljuje svojo retrogradno pot v raku, nas spodbuja k notranji refleksiji o osebni rasti in čustvenem razvoju. Torek je tradicionalno dan, ki mu vlada Mars, planet akcije in pogona. Z Marsom v kozorogu bo jutrišnji dan prežet z disciplinirano energijo, kar je idealno za opravljanje nalog, ki zahtevajo osredotočenost in odločnost. Sekstil Lune z Marsom dodatno krepi našo sposobnost za odločanje.

Izkoristite transformativno energijo Lune v škorpijonu za introspektivne prakse, kot sta pisanje dnevnika ali meditacija. Podporni aspekti z Jupitrom in Venero spodbujajo osebno rast in krepitev odnosov. Bodite pozorni na opozicijo Lune z Uranom zvečer, ostanite odprti za nepričakovane spremembe in jih dojemajte kot priložnosti za rast.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Astroyogi, Zodiac-astrology-horoscopes.