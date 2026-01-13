Zvezdni odsev: opustite zastarele poglede

Jutrišnjo sredo, 14. januarja, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in pripravam na nove začetke. Luna v svoji padajoči fazi prebiva v pustolovskem znamenju Strelca, kar nas spodbuja k razmisleku o osebnih filozofijah in prepričanjih. Ta položaj Lune nas opominja, da je čas za opuščanje zastarelih pogledov in odpiranje prostora za nove vpoglede. V jutranjih urah Luna tvori polkvadrat z Merkurjem, kar lahko prinese notranje napetosti in nas spodbudi k soočenju z mislimi, ki nam ne služijo več. Kasneje, tekom dopoldneva, Luna oblikuje še en polkvadrat, tokrat z Marsom, kar lahko dodatno razburka naše notranje bitke. Ta čas je idealen za prakso čuječnosti, saj nam lahko pomaga usmeriti te energije v jasnost in smiselno delovanje.

Pomemben premik se jutri zgodi tudi, ko Sonce vstopi v znamenje Kozoroga. Ta tranzit poudarja praktičnost in disciplino, kar nas spodbuja k postavljanju realističnih ciljev in trdemu delu za njihovo uresničitev. Energija Kozoroga nas podpira pri gradnji trdnih temeljev za prihodnje podvige. Sreda, ki ji tradicionalno vlada Merkur, planet komunikacije in intelekta, je dan, ki je naklonjen premišljevanju in strateškemu načrtovanju. Z Luninimi aspekti do Merkurja in Marsa je priporočljivo, da napetosti preusmerimo v konstruktivne pogovore in premišljena dejanja. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki spodbujajo um, kot so pisanje dnevnika ali študij, je lahko še posebej koristno.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astroyogi, Moonphasetonight, Prokerala.