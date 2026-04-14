ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: osvobodimo se starega in pripravimo na nove začetke

Trigon med Luno in Jupitrom v dopoldanskih urah jutrišnjega dne prinaša val optimizma in velikodušnosti.
Tekom dneva Luna oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše čustveno in duševno stanje. FOTO: Getty Images
Tekom dneva Luna oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše čustveno in duševno stanje. FOTO: Getty Images
 14. 4. 2026 | 18:00
Jutrišnja sreda, 15. aprila, nam prinaša bogato tkanino nebesnih energij, ki nas vabijo k razmisleku in dejanjem. Luna, ki potuje skozi znamenje Ribi, v poznih dopoldanskih urah prehaja v dinamičnega Ovna. Ta prehod nas spodbuja, da preidemo iz obdobja introspekcije v fazo iniciative in akcije. Luna je v svoji padajoči fazi, z le tremi odstotki osvetlitve, kar nas vabi, da se osvobodimo starega in se pripravimo na nove začetke. Tekom dneva Luna oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše čustveno in duševno stanje. Trigon med Luno in Jupitrom v dopoldanskih urah prinaša val optimizma in velikodušnosti. Ta harmonični aspekt nas spodbuja, da sprejmemo priložnosti za rast in širitev. Kasneje, ko Luna tvori sekstil z Venero, je to ugoden čas za družabne stike in umetniške dejavnosti. Harmonija v odnosih in globoko občudovanje lepote bosta jutri poudarjena.

Ko Luna v večernih urah združi moči z Marsom, se naše akcije in čustva napolnijo z energijo. Ta konjunkcija nas spodbuja, da sledimo svojim željam s strastjo in odločnostjo. Proti koncu dneva, ko Luna tvori konjunkcijo s Saturnom, nas prevzame občutek odgovornosti in dolgoročnih ciljev. Ta vpliv poudarja pomen discipline in strukture v našem življenju. Poleg Luninih aspektov so jutri pomembni tudi planetarni prehodi. Merkur, planet komunikacije, tvori sekstil z Uranom, kar spodbuja inovativno razmišljanje in nepričakovane uvide. To je odličen čas za reševanje problemov in sprejemanje novih idej. Kasneje, ko Merkur tvori konjunkcijo z Neptunom, se naša intuicija in ustvarjalnost povečata, vendar pa se lahko meje med resničnostjo in iluzijo zameglijo. Marsov sekstil s Plutonom nas opolnomoči, da izzive spremenimo v prednosti. Ta aspekt nam daje odločnost, da premagamo ovire in se preobrazimo.

Sreda, dan vladavine Merkurja, je namenjena komunikaciji in intelektu. Z Merkurjevimi aktivnimi aspekti je jutri to dan, ko naj sprejmemo radovednost, se vključimo v smiselne pogovore in ostanemo odprti za nepričakovane uvide. Uravnoteženje dinamičnih energij dneva zahteva, da se ozemljimo skozi premišljene prakse in se osredotočimo na jasno, pošteno komunikacijo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Mooninfo.

