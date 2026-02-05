  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: osvobodimo se tradicionalnih norm

Tehtnica nas bo jutri opominjala na potrebo po notranjem ravnovesju in harmoniji v odnosih.
Pomenljiv premik jutri naredi tudi Venera, planet ljubezni in lepote, ki vstopa v vodnarja. FOTO: Guliver/Getty images
Delo UI
 5. 2. 2026 | 18:00
2:32
A+A-

Jutrišnji petek, 6. februarja, prinaša nebeške energije, ki nas vabijo, da objamemo ravnovesje, inovacijo in introspekcijo. Luna, naš čustveni kompas, se nahaja v znamenju tehtnice, ki slovi po harmoniji in odnosih. Ta položaj nas spodbuja, da iščemo ravnovesje v svojih interakcijah ter pristopamo h konfliktom z diplomacijo in milino. Luna je v fazi pojemajočega Gibbousa, s približno 72-odstotno osvetlitvijo, kar pomeni, da je čas za razmislek in sproščanje. Ta faza nas poziva, da opustimo tisto, kar nam čustveno ne služi več, in naredimo prostor za nove izkušnje in občutke.

Tehtnica, kot znamenje, ki teži k pravičnosti in miru, nas bo jutri dodatno opominjala na potrebo po notranjem ravnovesju in harmoniji v odnosih. Pomenljiv premik jutri naredi tudi Venera, planet ljubezni in lepote, ki vstopa v vodnarja. Ta prehod prinaša svežo, nekonvencionalno energijo v naše odnose in ustvarjalne izraze. Vodnar, znan po svojem naprednem razmišljanju in humanitarnih lastnostih, nas navdihuje, da raziskujemo nove načine povezovanja z drugimi, poudarjajoč avtentičnost in individualnost. Ta tranzit nas spodbuja, da se osvobodimo tradicionalnih norm in objamemo edinstvenost vsakega odnosa.

Merkur, planet komunikacije, se jutri prav tako nahaja v vodnarju, kamor je vstopil že 3. februarja. Ta usklajenost spodbuja inovativno razmišljanje in odprtost, kar je odličen čas za možganske nevihte in deljenje nekonvencionalnih idej. Kombiniran vpliv Merkurja in Venere v vodnarju povečuje našo sposobnost, da svoje občutke in ideje izražamo na nove in napredne načine. Petek je tradicionalno pod vladavino Venere, boginje ljubezni in harmonije, kar pomeni, da bodo jutrišnje energije še posebej močne za srčne zadeve in umetniške podvige. Svež premik Venere v vodnarja nas bo spodbudil, da v svoje odnose in ustvarjalne dejavnosti vnesemo izvirnost in občutek svobode. To je dan za praznovanje ljubezen v vseh njenih oblikah, za cenjenje lepote v raznolikosti in za avtentično izražanje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Moonphasetonight, Thedivineindia.

