Zvezdni odsev: osvobodimo se tradicionalnih omejitev

Jutrišnji petek, 3. julija, se na nebu odvija pravi kozmični ples, ki nam ponuja bogato paleto energij za notranje potovanje. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi in prehaja skozi inovativno znamenje Vodnarja, nas spodbuja k sprejemanju nekonvencionalnih idej ter krepitvi skupnostnih povezav. Ta lunarni položaj nas vabi, da se osvobodimo tradicionalnih omejitev in raziskujemo nove perspektive, ki nas lahko vodijo do osebne in kolektivne preobrazbe. Že v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo zaznamovali naš dan. Trigon med Luno in Marsom nas napolni s pogumom in odločnostjo, kar je idealen čas za začetek novih projektov ali soočanje z izzivi. Ta energija nam daje moč, da se spoprimemo z vsem, kar nam pride na pot, in nas usmerja k akciji.

Ko Luna tvori trigon z Uranom, občutimo val izvirnosti in željo po svobodi. Ta aspekt nas spodbuja, da iščemo nove izkušnje in se odpiramo spremembam. Naša intuicija je okrepljena, ko Luna tvori sekstil z Neptunom, kar nam omogoča globlje čustvene povezave in sočutje v naših interakcijah. Vendar pa se pozneje Luna sreča s Plutonom v konjunkciji, kar lahko prinese intenzivna čustva in transformativne izkušnje. To je čas, da se poglobimo vase in se soočimo z morebitnimi podzavestnimi vprašanji, ki jih je treba razrešiti. Popoldanski sekstil Lune s Saturnom prinaša občutek čustvene stabilnosti in discipline, kar nam pomaga pri sprejemanju praktičnih odločitev in postavljanju dolgoročnih ciljev.

Večerni opoziciji Lune z Venero lahko prineseta napetosti v odnosih, kar nas opominja na potrebo po uravnoteženju osebnih želja s potrebami drugih. Kvadrat med Luno in Uranom ter kasneje z Marsom lahko povzroči nepričakovane dogodke ali občutke nemira, ki lahko zmotijo naše rutine. Pomembno je, da ostanemo prilagodljivi in konstruktivno usmerimo to energijo.

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