ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pazite se impulzivnih reakcij in čustvenih izbruhov

Pomembno je, da prepoznamo te občutke, ne da bi jim dovolili, da narekujejo naša dejanja.
Usmerjanje energije v konstruktivne naloge lahko nemir preoblikuje v produktivnost. FOTO: Getty Images
Delo UI
 8. 4. 2026 | 18:00
Jutrišnji četrtek, 9. aprila, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in premišljenim dejanjem. Luna prehaja v znamenje Kozoroga, kar prinaša prizemljitveno energijo, ki nas spodbuja k osredotočanju na odgovornosti in dolgoročne cilje. Prehod iz Strelca v Kozoroga označuje premik od širjenja obzorij k strukturirani ambiciji. V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Marsom v Ribah, kar lahko pretrese naše notranje ravnovesje in povzroči impulzivne reakcije ali čustvene izbruhe. Pomembno je, da prepoznamo te občutke, ne da bi jim dovolili, da narekujejo naša dejanja. Usmerjanje te energije v konstruktivne naloge lahko nemir preoblikuje v produktivnost. Ko dan napreduje, Lunin položaj v Kozorogu poudarja disciplino in pragmatizem. To je ugoden čas za oceno naših obveznosti in zagotovitev, da so v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Kozorogova Luna nas spodbuja h gradnji trdnih temeljev in nas opominja, da naredimo premišljene korake proti našim ciljem.

Venera, planet ljubezni in harmonije, se nahaja v Biku, enem od svojih vladarskih znamenj. Ta položaj vpliva na to, da bolj cenimo lepoto, udobje in stabilnost v odnosih. To je ugodno obdobje za negovanje povezav skozi skupne izkušnje ter iskanje veselja v preprostih življenjskih užitkih. Merkur in Mars oba prehajata skozi Ribe, kar združuje intelekt z intuicijo. Ta kombinacija spodbuja ustvarjalno razmišljanje in sočutno komunikacijo. Vendar pa je ključno, da ostanemo jasni in iskreni v svojih interakcijah, da se izognemo nesporazumom.

Jupiter v Raku tvori opozicijo z Luno v Kozorogu, kar poudarja ravnovesje med našim osebnim in poklicnim življenjem. Ta aspekt lahko osvetli področja, kjer moramo uskladiti svoje domače obveznosti z našimi kariernimi ambicijami. Razmislek o tem ravnovesju lahko prinese bolj izpolnjujoče rezultate na obeh področjih. Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom širjenja in modrosti. Jupitrov vpliv nas spodbuja k iskanju znanja in širjenju obzorij, saj glede na njegov trenutni položaj v Raku je poudarek na čustveni rasti in negovanju našega notranjega sveta. Vključevanje v dejavnosti, ki spodbujajo osebni razvoj in razumevanje, bo jutri še posebej nagrajujoče.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrologijazvezdeplanetinapoved
ZADNJE NOVICE
18:45
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Sosed posadil drevo tik ob vaši meji? To so pravice, ki jih (verjetno) ne poznate

Drevesa, posajena ob parcelni meji, so pogosto razlog za nesoglasja med sosedi.
Kaja Berlot8. 4. 2026 | 18:45
18:37
Bulvar  |  Tuji trači
OKREVA PO OPERACIJI

Zvezdnika Obalne straže opazili močno shujšanega in oslabelega

V javnosti se je pojavil prvič od julija lani, vmes je prestal zahtevni operaciji.
8. 4. 2026 | 18:37
18:29
Novice  |  Nedeljske novice
BOMBAŠ

Prepoznala ga je šele svakinja

Mineva trideset let, odkar so aretirali najbolj iskanega človeka v Ameriki, znamenitega Unabomberja. Ubil je tri in ranil 23 ljudi.
Veso Stojanov8. 4. 2026 | 18:29
18:13
Novice  |  Svet
VOJNA

Iran ustavil promet skozi Hormuško ožino: »Umaknili se bomo iz premirja, če ...«

ZDA in Iran sta davi tik pred iztekom roka, ki ga je Teheranu postavil ameriški predsednik Donald Trump, dosegla dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja in o začasnem odprtju Hormuške ožine.
8. 4. 2026 | 18:13
18:02
Bulvar  |  Zanimivosti
V MEHIKI

Šele na pogrebu izvedela, da ni bila njegova edina, kar je sledilo, je šokiralo vse (FOTO)

Pokojni je, kot kaže, dvema zatrjeval, da sta zanj edini.
8. 4. 2026 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pazite se impulzivnih reakcij in čustvenih izbruhov

Pomembno je, da prepoznamo te občutke, ne da bi jim dovolili, da narekujejo naša dejanja.
8. 4. 2026 | 18:00

