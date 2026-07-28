Zvezdni odsev: polna luna bo marsikomu odprla oči

Jutri bo nebo zaznamovala polna luna, ki bo osvetlila skoraj 100 odstotkov svoje površine. Luna bo večino dneva še v znamenju kozoroga, zvečer pa bo prestopila v svobodomiselnega vodnarja. Gre za lunacijo, ki pogosto prinese zaključke, pomembna spoznanja in občutek, da je napočil čas za spremembe.

Jutranje ure bodo zaznamovane z močnimi planetarnimi vplivi. Konjunkcija Lune s Plutonom lahko na površje prinese potlačena čustva, stare zamere ali resnice, ki jih ni več mogoče prezreti. Čeprav se bodo nekateri pogovori zdeli zahtevni, lahko prav iskrenost odpre vrata novemu začetku. Hkrati sekstil Lune z Neptunom krepi intuicijo, ustvarjalnost in empatijo, zato bo dobro prisluhniti tudi notranjemu glasu.

Kasneje čez dan bo trigon Lune z Uranom spodbudil željo po spremembah in svežih idejah. Marsikdo bo začutil potrebo, da prekine rutino ali se loti nečesa, kar že dolgo odlaša. Presenečenja bodo lahko pozitivna, če se jim ne bomo upirali. V ospredju bo tudi pripravljenost pogledati na stare težave z novega zornega kota.

Pomemben vpliv bo imela tudi konjunkcija Sonca in Jupitra v levu, ki velja za enega najbolj optimističnih aspektov. Prinaša več samozavesti, poguma in vere vase ter spodbuja, da razmišljamo širše kot običajno. Ker pa bo Sonce hkrati v opoziciji z Luno, bo treba poiskati ravnovesje med osebnimi željami in pričakovanji okolice. Polna luna namreč pogosto razkrije, kje smo v zadnjih tednih pretiravali in kje je čas za drugačen pristop.

Jutri bo zato primeren dan za sprejemanje pomembnih odločitev, zaključevanje odprtih poglavij in postavljanje novih ciljev. Čeprav bodo čustva intenzivnejša kot običajno, bodo hkrati pokazala, kaj je zares pomembno. Ključ do uspeha bo pripravljenost sprejeti spremembe, ne da bi pri tem izgubili stik s seboj.