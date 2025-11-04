  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: polna luna v Biku napoveduje dan, poln razkritij

V sredo, 5. novembra, sprejmite željo po novih izkušnjah, hkrati pa ostanite povezani s svojimi temeljnimi vrednotami.
Fotografija je simbolična. FOTO: Borja Suarez, Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Borja Suarez, Reuters
Delo UI
 4. 11. 2025 | 18:00
2:49
A+A-

Sreda, 5. novembra 2025, prinaša na nebesni oder močno energijo, ki nas vabi k introspekciji in preobrazbi. Polna luna v znamenju Bika in pomembni planetarni premiki obljubljajo dan, poln razkritij in priložnosti za rast.

Luna se jutri nahaja v svoji polni fazi v znamenju Bika, kar osvetljuje teme stabilnosti, materialne varnosti in čutnih užitkov. Ta polna luna, znana tudi kot Bobrova luna, je druga v seriji treh zaporednih superlun, kar jo naredi najbližjo polno luno leta. Opozicija med Luno v Biku in Soncem v Škorpijonu poudarja napetost med našo potrebo po udobju in pozivom k preobrazbi. To je čas, da ocenimo, kaj nam je dragoceno, ter razmislimo o opustitvi navezanosti, ki nam ne služijo več.

Danes, v torek, 4. novembra, je Mars prestopil v znamenje Strelca, kar našo energijo in ambicije usmerja k raziskovanju, iskanju resnice in širjenju obzorij. Ta tranzit nas spodbuja, da svoje cilje zasledujemo z optimizmom in širšim pogledom. Vendar pa Mars tvori opozicijo z retrogradnim Uranom v Dvojčkih, kar prinaša element nepredvidljivosti in možnost nenadnih sprememb. Ta aspekt nas opozarja na previdnost pred impulzivnimi dejanji in nas vabi, da v svojih prizadevanjih sprejmemo prilagodljivost.

Primeren trenutek za iskrene pogovore

Sreda je tradicionalno povezana z Merkurjem, planetom komunikacije, intelekta in potovanj. Čeprav Merkur jutri ne tvori pomembnih aspektov, nas njegova prisotnost opominja, naj k svojim interakcijam pristopamo z jasnostjo in premišljenostjo. Glede na osvetljujočo energijo polne lune je to primeren trenutek za iskrene pogovore in razmislek o svojih miselnih vzorcih.

Združitev prizemljene energije polne lune v Biku in pustolovskega duha Marsa v Strelcu kliče po uravnoteženem pristopu. Sprejmite željo po novih izkušnjah, hkrati pa ostanite povezani s svojimi temeljnimi vrednotami. Izkoristite ta dan za opuščanje zastarelih prepričanj in ustvarjanje prostora za rast, vse to pa ob ohranjanju občutka stabilnosti.

Povzetek jutrišnjega dne prinaša močno mešanico energij, ki nas spodbujajo k razmisleku in dejanjem. S spoštovanjem vpogledov, ki jih razkriva polna luna, in zavedanjem dinamičnih planetarnih vplivov lahko naredimo pomembne korake na svoji osebni in duhovni poti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrology, Livescience.

luna Mars planet Zvezdni odsev astro napoved dneva
