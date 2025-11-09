  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni dogodek jutri je retrogradna postaja Merkurja v strelcu

Luna v levu in Merkurjev retrogradni ples.
Simbolična slika FOTO: Perseomed Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Perseomed Getty Images/istockphoto
Delo UI
 9. 11. 2025 | 18:00
2:55
A+A-

Ob vstopu v ponedeljek, 10. novembra 2025, se pred nami razprostira bogata tapiserija nebesnih energij, ki nas vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, naša čustvena vodnica, začenja dan v negovalnem znamenju raka, kar spodbuja občutek udobja in željo po čustveni varnosti. V zgodnjih jutranjih urah se Luna združi z Jupitrom, kar povečuje občutke velikodušnosti in optimizma. Ta povezava nas spodbuja, da sprejmemo širšo perspektivo na naše osebno življenje in odnose.

Ko dan napreduje, Luna preide v izrazito znamenje leva, kar prinaša val ustvarjalne energije in željo po priznanju. Levova Luna nas vabi, da izrazimo svojo pristno naravo. Vendar je pomembno, da to potrebo po samoizražanju uravnotežimo z občutljivostjo do čustev drugih, saj lahko nasprotovanje Lune Plutonu pozneje čez dan premeša globoko zakoreninjena čustva in moč dinamike.

Pomemben planetarni dogodek jutri je retrogradna postaja Merkurja v strelcu. Merkur, planet komunikacije in intelekta, začne svojo retrogradno pot, kar spodbuja k obdobju refleksije in ponovnega ocenjevanja področij, povezanih z verovanji, višjim učenjem in dolgoročnimi vizijami. Ta retrogradna faza nas vabi, da ponovno premislimo in izpopolnimo svoje filozofije ter bodimo previdni pri načrtovanju potovanj in komunikacijah, saj so nesporazumi bolj verjetni.

Poleg tega je Mars, planet akcije in pogona, prav tako v strelcu, kar spodbuja našo željo po pustolovščinah in raziskovanju. Ta postavitev nas spodbuja, da z navdušenjem zasledujemo svoje cilje in iščemo nove izkušnje. Vendar pa je zaradi retrogradnega Merkurja v istem znamenju pametno, da svojo impulzivnost uravnotežimo s skrbnim načrtovanjem in ostanemo odprti za prilagajanje strategijam, ko se pojavijo nove informacije.

Ponedeljki so tradicionalno pod vladavino Lune, kar poudarja teme intuicije, čustev in negovanja. S potovanjem Lune od raka do leva jutri bomo pozvani, da spoštujemo svoja čustva, hkrati pa sprejmemo svoje ustvarjalne nagone. Dan bo namenjen uravnoteženju samonege s samoizražanjem, poslušanju svojega notranjega glasu in deljenju svoje svetlobe s svetom.

Na kratko, 10. november 2025 prinaša dinamično prepletanje energij, ki spodbujajo tako introspekcijo kot zunanje izražanje. Z ohranjanjem stika s svojimi čustvi, premišljenostjo v komunikacijah in sprejemanjem svojih ustvarjalnih strasti lahko z milino in namenom krmarimo po nebesnih tokovih jutrišnjega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Cafeastrology.

