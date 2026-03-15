ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ponedeljek bo dan nepričakovanih preobratov, globokih občutkov in novih uvidov

Naj vas jutri vodita intuicija in premišljena dejanja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
DELO UI
 15. 3. 2026 | 18:00
3:20
A+A-

Jutri je ponedeljek, dan, ki ga tradicionalno vlada Luna, in ta ponedeljek prinaša izjemno bogato paleto astroloških vplivov, ki nas vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, ki je v začetku dneva še v znamenju Vodnarja, nas spodbuja k inovativnosti in intelektualni distanci. V večernih urah pa se preseli v Ribi, kar prinaša val empatije in intuitivnega zaznavanja.

Že zjutraj Luna tvori sekstil z Venero, kar ustvarja harmonično energijo, ki je kot nalašč za poglobljene in srčne povezave. To je čas, ko so odnosi obarvani s toplino in razumevanjem, zato izkoristite to priložnost za odkrit pogovor ali preprosto za uživanje v družbi ljubljenih. Ko se dan prevesi v popoldne, nas kvadrat Lune z Uranom lahko preseneti z nepričakovanimi čustvenimi preobrati, saj ta aspekt spodbuja, da ostanemo prilagodljivi in odprti za spremembe, tudi če se nam sprva zdijo moteče ali neprijetne. Pomembno je, da ohranimo notranji mir in sprejmemo nepredvidljivost kot del življenja.

Luna se v dopoldanskem času sreča z Merkurjem, kar prinaša jasnost misli in olajša komunikacijo. To je idealen trenutek za introspektivne pogovore in za razreševanje morebitnih nesporazumov. Ko pa se Luna popoldne združi z Marsom, lahko občutimo povečano čustveno napetost in impulzivnost. Ta energija je lahko zelo produktivna, če jo usmerimo v konstruktivne dejavnosti, vendar se je treba izogibati pretiranim čustvenim izbruhom. Proti večeru, ko Luna tvori trigon z Jupitrom, nas preplavi občutek optimizma in širjenja obzorij. To je čas, ko se lahko počutimo bolj povezane s svetom okoli nas in smo pripravljeni sprejeti nove priložnosti z odprtimi rokami.

Poleg luninih premikov tudi Merkur in Mars tvorita konjunkcijo, kar spodbuja odločno in neposredno komunikacijo. Pomembno je, da v tem času uravnotežimo svojo iskrenost s taktnostjo, da ne bi nehote ranili drugih. Venera jutri tvori kvadrat z Jupitrom in konjunkcijo s Saturnom, kar prinaša mešanico energij. Kvadrat z Jupitrom nas lahko zapelje v pretiravanje ali nerealna pričakovanja, zato je ključno, da ohranimo zmernost. Konjunkcija s Saturnom pa nas opominja na pomen zavezanosti in odgovornosti v ljubezni in financah. To je čas za postavljanje dolgoročnih ciljev in premišljeno načrtovanje. Ponedeljek, kot dan Lune, poudarja čustva, intuicijo in skrb za druge.

Jutrišnji prehod Lune iz Vodnarja v Ribi nas vabi, da najdemo ravnovesje med intelektualno distanco in čustveno globino. Jutranje ure izkoristite za inovativno razmišljanje in reševanje problemov, zvečer pa se prepustite toku čustev in intuicije. Sprejmite dinamične energije jutrišnjega dne z odprtostjo in zavedanjem. Bodite prilagodljivi in prisotni v trenutku, tako boste lahko izkoristili vse priložnosti, ki vam jih ponuja vesolje. Naj vas vodijo vaša čustva in intuicija, a hkrati ohranite jasno misel in premišljenost v vseh svojih dejanjih.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

