Zvezdni odsev: ponedeljek bo eksploziven, kriva je ognjena kombinacija Leva in Ovna

Ponedeljek prinaša močno, ognjeno energijo, ki jo narekuje kombinacija Sonca in Jupitra v Levu ter Lune v Ovnu. Po koncu tedna ne bo časa za počasno ogrevanje: nov teden se bo začel hitro, odločno in z veliko željo po ukrepanju. Z Luno v Ovnu boste namreč začutili nenaden val moči in željo, da stvari takoj premaknete z mrtve točke. Ognjena energija spodbuja pogum, samozavest in prevzemanje pobude. Če ste odlašali s pomembno odločitvijo ali projektom, je to odličen dan za prvi korak. Upoštevajte pa, da lahko ta ista energija prinese tudi nekaj nestrpnosti in zaletavosti.

Zaradi vpliva Leva boste pri delu želeli pokazati svoje znanje in dosegati vidne rezultate. Odlično se boste obnesli v vodstvenih vlogah in pri predstavitvah idej. Mars v Biku skrbi, da ognjeno navdušenje ne bo zgolj kratkotrajen izbruh, temveč boste znali energijo usmeriti v konkretno, oprijemljivo delo. A pri tem pazite na komunikacijo, pod vplivom Ovna boste morda nagnjeni k temu, da poveste stvari brez olepševanja, kar lahko kdo razume kot napadalnost.

Zaradi vpliva Leva boste pri delu želeli pokazati svoje znanje in dosegati vidne rezultate. FOTO: Thinkstock, Getty Images/istockphoto

V odnosih bo delovala močna strastna iskrica. Dan je odličen za romantične geste, izražanje naklonjenosti in praznovanje ljubezni. Vendar pa ognjena znamenja s seboj prinašajo tudi nekaj ponosa. V primeru manjših nesporazumov se izogibajte nepotrebnemu dokazovanju svojega prav: raje uporabite velikodušnost, ki jo ponuja Sonce v Levu. Obenem bo vaše telo polno energije, zato boste težko mirovali. Odličen čas za športne aktivnosti, hitro hojo ali intenziven trening, s katerim boste sprostili morebitne napetosti. Bodite pa previdni pri hitrih gibih, saj Oven rad prinaša manjše, nespretne poškodbe zaradi hitenja.

Vsebina je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.