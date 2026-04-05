ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ponedeljek ponuja mešanico introspekcije in širjenja obzorij

Dnevni astrološki vpogled za 6. april 2026.
Simbolična slika FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images/istockphoto
Delo UI
 5. 4. 2026 | 18:00
Jutrišnji ponedeljek prinaša bogato tapiserijo kozmičnih energij, ki vodijo na notranje popotovanje. Luna, naša čustvena kompasa, zgodaj zjutraj prehaja iz globin škorpijona v razširjeno področje strelca. Ta prehod vabi, da se premaknemo iz introspekcije k raziskovanju, kar spodbuja širši pogled na naša čustva in izkušnje. Luna v strelcu spodbuja k iskanju resnice in modrosti. Jutri bo pravi čas za razmislek o naših prepričanjih in za raziskovanje novih idej, ki lahko obogatijo naše življenje.

V jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Merkurjem, kar bo izboljšalo našo komunikacijo in omogočalo jasnejše izražanje čustev, zato bo to idealen čas za pogovore, ki zahtevajo iskrenost in odprtost. Kasneje, tekom dneva, Luna tvori še en trigon, tokrat z Marsom. Ta aspekt krepi našo odločnost in spodbuja k dejanjem, ki so v skladu z našimi notranjimi resnicami. Če ste imeli v mislih kakšen projekt ali odločitev, bo jutri pravi trenutek, da se lotite tega z zaupanjem in energijo. Vendar pa nas proti večeru čaka še en izziv. Luna se bo postavila v opozicijo z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane čustvene preobrate. Ta aspekt nas uči fleksibilnosti in odprtosti do sprememb. Namesto da se upiramo nepričakovanemu, poskusimo sprejeti nove možnosti in se prilagoditi situaciji.

Jutri Sonce v ovnu tvori kvadrat z Jupitrom v raku. Ta dinamičen aspekt lahko poveča naše želje in ambicije, vendar nas tudi opozarja na previdnost pred pretiravanjem. Medtem ko nas ta energija napolnjuje z navdušenjem, je pomembno ohraniti ravnovesje med optimizmom in realizmom. Zavedanje svojih meja in skrbno načrtovanje nam lahko pomagata, da to širjenje vpliva učinkovito izkoristimo.

Kot dan, ki mu vlada Luna, je ponedeljek naravno introspektiven in negovalen. S prehodom Lune v strelca pa se poudarek premakne na iskanje čustvene resnice in modrosti. Dejavnosti, ki širijo naša obzorja – bodisi skozi učenje, potovanja ali filozofske raziskave – bodo jutri še posebej izpolnjujoče.

Na kratko, 6. april 2026 ponuja mešanico introspekcije in širjenja obzorij. Z zavestnim sprejemanjem dnevnih energij in odprtostjo za nove izkušnje lahko navigiramo skozi čustvene in duhovne pokrajine z večjo jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
