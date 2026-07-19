Zvezdni odsev: ponedeljek v znamenju ravnotežja in harmonije

Jutrišnji ponedeljek prinaša preplet energij, ki nas bodo vodile skozi čustvene in duhovne izzive. Luna, naš čustveni vodnik, se nahaja v znamenju Tehtnice, ki simbolizira ravnotežje in harmonijo. Ta položaj nas spodbuja k iskanju enakosti in miru v naših odnosih ter okolju, kar nam lahko prinese občutek pravičnosti in notranjega miru. Luna jutri oblikuje nekaj pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odločitve. Najprej se sreča z nasprotnim Saturnom, kar lahko prinese občutek omejitve ali čustvene teže. To je priložnost, da se soočimo z omejujočimi prepričanji ali strukturami, ki nam več ne služijo, ter jih izpustimo.

K sreči pa nas čaka tudi harmoničen trigon z Marsom, ki v naš dan vnaša energijo in motivacijo. Ta aspekt je kot nalašč za odločilne korake, še posebej na področjih, kjer potrebujemo pogum in pobudo. Če ste odlašali z nekim projektom ali odločitvijo, je jutri pravi čas, da se lotite dela. Vendar pa bodite pozorni na kvadrat med Luno in Merkurjem, ki lahko povzroči nesporazume ali napačne komunikacije. Potrpežljivost in jasnost sta ključnega pomena za uspešno navigacijo skozi pogovore. Če se znajdete v konfliktu, poskusite prisluhniti in razumeti drugo stran, preden reagirate.

V širšem planetarnem dogajanju jutri vplivata dva pomembna tranzita. Trigon med Jupitrom in Neptunom, ki je aktiven že nekaj dni, povečuje našo duhovno zavest in sočutje. To obdobje je odlično za zaupanje svoji intuiciji in raziskovanje sanj. Nasprotno pa opozicija med Jupitrom in Plutonom prinaša na površje dinamiko moči in transformativne sile. To nas izziva, da preučimo svoja prepričanja in strukture avtoritete v našem življenju, kar lahko vodi v rast skozi soočenje in spremembe.

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