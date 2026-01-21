Zvezdni odsev: poskrbimo za jasno komunikacijo

V jutrišnjem četrtku, 22. januarja, nebo vabi k raziskovanju naših notranjih svetov, saj nas kozmične energije spodbujajo k čustveni globini in introspekciji. Luna, ki se nahaja v svoji rastoči fazi, prebiva v sočutnem znamenju Rib, kjer osvetljuje 13 odstotkov svoje površine. Ta lunarna pozicija krepi našo občutljivost, intuicijo in povezanost s kolektivnim nezavednim. Luna jutri oblikuje več polkvadratov z drugimi planeti, vključno z Marsom, Soncem, Merkurjem, Plutonom in Venero.

Te manjše, a močne povezave lahko sprožijo subtilne napetosti, ki nas bodo spodbudile k soočenju s skritimi čustvenimi tokovi. To je priložnost, da vadimo čuječnost, poskrbimo za premišljene reakcije in jasno komunikacijo. Pomemben tranzit jutrišnjega dne je Merkurjeva konjunkcija s Plutonom v Vodnarju. Ta poravnava krepi naše misli in komunikacijo ter spodbuja globoke, transformativne pogovore. To je ugoden trenutek za raziskovanje skritih resnic, introspekcijo in osebno rast skozi iskrene dialoge.

Mars nadaljuje svojo pot skozi Kozoroga, kar poudarja disciplinirano delovanje in strateško načrtovanje. Ta tranzit podpira naše ambicije, nas usmerja k strukturiranim prizadevanjem, ki zahtevajo vztrajnost in odgovornost. Ker je jutri četrtek, dan, ki mu vlada Jupiter, planet razširitve in modrosti, nas bo to spodbudilo k iskanju znanja in širjenju obzorij. Jupitrov vpliv jutri povečuje naš optimizem in željo po rasti. Ukvarjanje z učenjem, filozofskimi razpravami ali načrtovanjem prihodnjih podvigov se odlično ujema s to razširjeno energijo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Findyourfate, Phases-moon.