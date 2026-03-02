  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: posvetite se refleksiji in sproščanju

V ospredju jutrišnjega dne je popolni Lunin mrk, ki sovpada s polno Luno v Devici.
Polna luna prinaša nasprotje med našimi zavestnimi nameni in podzavestnimi željami. FOTO: M-gucci/Getty Images
Polna luna prinaša nasprotje med našimi zavestnimi nameni in podzavestnimi željami. FOTO: M-gucci/Getty Images
Delo UI
 2. 3. 2026 | 18:00
2:24
A+A-

Jutrišnji torek, 3. marca, se na nebu odvija pravi astralni spektakel, ki nas vabi h globokemu razmisleku in dinamičnim energetskim premikom. V ospredju je popolni Lunin mrk, ki sovpada s polno Luno v Devici, ter pomembni planetarni prehodi, ki bodo zaznamovali naš dan. Luna se bo jutri polnila v znamenju Device, kar prinaša poudarek na natančnosti, zdravju in služenju. Lunin mrk, ki bo viden v več delih sveta, bo Luno obarval v rdečkast odtenek, kar simbolizira trenutek razkritja. Devica nas spodbuja, da pregledamo svoje rutine in dobro počutje, ter nas opominja na ravnovesje med vsakodnevnimi obveznostmi in duhovnimi potrebami. To je čas, da opustimo perfekcionistične težnje in sprejmemo celostno skrb zase.

Planetarni aspekti jutrišnjega dne dodatno barvajo naše izkušnje. Polna luna prinaša nasprotje med našimi zavestnimi nameni in podzavestnimi željami, kar nas spodbuja k ponovnemu premisleku o osebnih ciljih in odnosih. Harmonija med Luno in Jupitrom prinaša optimizem in priložnosti za rast, bodisi skozi učenje, potovanja ali duhovne dejavnosti. Nasprotje med Luno in Marsom lahko povzroči notranje konflikte ali zunanje konfrontacije, vendar lahko to energijo usmerimo v konstruktivne dejavnosti, da ublažimo impulzivnost in spodbujamo odločno delovanje. Venera v sekstilu z Uranom pa spodbuja spontanost v odnosih in umetniških prizadevanjih, zato sprejmite nepričakovano in pustite prostor za inovacije v svojih interakcijah in ustvarjalnih izrazih.

Torek je pod vladavino Marsa, planeta akcije in pogona. Jutri Mars prehaja v znamenje Rib, kar našim odločitvam prinaša bolj sočutno in intuitivno noto. Ta premik nas spodbuja, da svoje ambicije zasledujemo z empatijo in upoštevamo kolektivno dobrobit pri svojih prizadevanjih. Da bi kar najbolje izkoristili jutrišnje energije, se posvetite refleksiji in sproščanju. Uporabite Lunin mrk kot katalizator za opuščanje navad ali prepričanj, ki vam ne služijo več.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Space.

astrologijazvezdeplanetivplivnapoved
