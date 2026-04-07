ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pozorno izbirajmo besede

V komunikaciji bomo morali biti jasni, da bi se izognili nesporazumom.
Z Merkurjem v Ribah in njegovim kvadratom z Luno bo jutri v naših interakcijah prisotna povečana občutljivost. FOTO: Getty images
Z Merkurjem v Ribah in njegovim kvadratom z Luno bo jutri v naših interakcijah prisotna povečana občutljivost. FOTO: Getty images
Delo UI
 7. 4. 2026 | 18:00
Jutrišnja sreda, 8. april, prinaša zanimiv preplet energij, ki vabijo k introspekciji in premišljenim dejanjem. Luna jutri prehaja iz avanturističnega Strelca v discipliniranega Kozoroga, kar napoveduje spremembe v čustvenih pokrajinah in praktičnih premislekih. Jutro se začne z Luno v znamenju Strelca, ki nas spodbuja k raziskovanju in iskanju resnice. V zgodnjih jutranjih urah Sonce v Ovnu tvori harmoničen trigon z Luno, kar prinaša občutek ravnovesja med našim notranjim in zunanjim svetom. Ta aspekt podpira splošno dobro počutje in harmonične interakcije, zato je to odličen čas za uskladitev osebnih ciljev z našimi čustvenimi potrebami. Skozi dan se Luna spopade s kvadratom z Merkurjem v Ribah, kar lahko povzroči nesporazume ali notranje konflikte med mislimi in občutki. Priporočljivo je, da v komunikaciji vadimo potrpežljivost in smo pozorni na čustvene reakcije, ki bi lahko zameglile našo presojo. 

Proti večeru Luna vstopi v znamenje Kozoroga, kar spremeni čustveni ton dneva proti praktičnosti in odgovornosti. Vendar pa kvadrat z Neptunom v Ovnu lahko prinese občutke zmedenosti ali razočaranja. V takšnih trenutkih je koristno, da se posvetimo dejavnostim, ki nas prizemljijo, in se izognemo težnjam po bežanju pred resničnostjo. Venera, planet ljubezni in harmonije, se nahaja v Biku, enem od svojih vladarskih znamenj, kar povečuje željo po stabilnosti in čutnih užitkih v odnosih. Ta postavitev spodbuja negovanje povezav skozi konkretne izraze naklonjenosti in ustvarjanje udobnih okolij. Merkur v Ribah še naprej vpliva na naš način komunikacije, ki je bolj intuitiven in sočuten. Vendar pa kvadrat z Luno opozarja na potrebo po jasnosti in pozornosti, da bi se izognili nesporazumom.

Mars v Ribah lahko razprši naše odločne energije, kar vodi do bolj pasivnega pristopa k uresničevanju ciljev. Usmerjanje te energije v ustvarjalne ali duhovne dejavnosti je lahko še posebej izpolnjujoče v tem obdobju. Sreda je tradicionalno pod vladavino Merkurja, planeta komunikacije, intelekta in potovanj. Z Merkurjem v Ribah in njegovim kvadratom z Luno bo jutri v naših interakcijah prisotna povečana občutljivost. Da bi to energijo konstruktivno izkoristili, premislimo o reflektivnih praksah, kot so pisanje dnevnika ali meditativno razmišljanje. Bodimo pozorni na besede, ki jih izbiramo, in na sporočila, ki jih posredujemo, saj lahko to vodi do bolj smiselnih in sočutnih povezav.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
