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ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: pred mlajem Luna odpira vrata skritih resnic

Astro napoved za petek, 10. julija 2026.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ig0rzh, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Ig0rzh, Getty Images
Delo UI
 9. 7. 2026 | 18:00
3:14
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Dnevi, ko luna potuje skozi znamenje Bika, so kot nalašč za iskanje stabilnosti in uživanje v preprostih radostih življenja. Jutri, 10. julija 2026, se luna nahaja v svoji zadnji fazi pred mlajem, kar nas spodbuja k introspekciji in zaključevanju starih ciklov. Ta položaj nas kliče, da se prizemljimo in najdemo tolažbo v znanem in domačem. V zgodnjih jutranjih urah luna tvori kvadrat s Plutonom v Vodnarju. Ta aspekt lahko premeša globoko zakoreninjena čustva in nas sooči z notranjimi sencami. Kvadrat med luno in Plutonom je kot kozmični opomnik, da je čas za preobrazbo, zato boste morda občutili potrebo po osvoboditvi od starih vzorcev in prepričanj, ki vam ne služijo več. Sprejmite ta trenutek kot priložnost za očiščenje in pripravo prostora za novo rast.

Ko se dan preveša v jutro, luna tvori sekstil z Merkurjem v Raku. Ta harmonični aspekt spodbuja komunikacijo in introspekcijo, zato je to ugoden čas za iskrene pogovore in zapisovanje misli v dnevnik. Besede bodo jutri tekle gladko, zato izkoristite ta trenutek za izražanje svojih čustev in misli. Petek, dan, ki mu vlada Venera, prinaša s seboj dodatno noto lepote in ljubezni. Venera jutri vstopa v znamenje Device, kar poudarja pozornost do podrobnosti v odnosih. Ljubezen se bo izražala skozi praktična dejanja in skrb za druge. Jutri je pravi trenutek, da pokažete svojo ljubezen s preprostimi, a pomenljivimi gestami. Morda boste želeli posvetiti čas urejanju doma ali pripravi okusnega obroka za svoje najdražje.

Luna šepeta skrivnosti, ki jih srce že pozna

Merkur, ki je trenutno retrograden v Raku, nas opominja, da je modro premisliti, preden sprejmemo pomembne odločitve, še posebej tiste, ki zadevajo dom in družino. Ta retrogradni cikel je idealen za ponovno oceno preteklih odločitev in preverjanje, ali so še vedno v skladu z našimi trenutnimi čustvenimi potrebami. Jutri je dan, ko lahko objamemo negovalno energijo Venere in poskrbimo zase ter za svoje ljubljene. Luna v Biku nas podpira pri dejavnostih, ki nas povezujejo z zemljo, kot so vrtnarjenje ali uživanje v okusnem, doma pripravljenem obroku.

10. julij 2026 je dan, ki združuje introspekcijo in praktično delovanje. S spoštovanjem planetarnih vplivov dneva lahko z milino in namenom krmarimo po svojem čustvenem in duhovnem svetu. Naj vas jutrišnji kozmični ples vodi k notranji preobrazbi in ljubeči skrbi za vse, kar vam je pri srcu.

Petek, dan, ki mu vlada Venera, prinaša s seboj dodatno noto lepote in ljubezni. Venera jutri vstopa v znamenje Device, kar poudarja pozornost do podrobnosti v odnosih. Ljubezen se bo izražala skozi praktična dejanja in skrb za druge.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

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