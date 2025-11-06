  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prejmete spremembe, saj rast pogosto izhaja iz nelagodja

Astrologija za petek, 7. novembra 2025.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen, Getty Images
Delo UI
 6. 11. 2025 | 18:00
2:37
A+A-

Jutri nas nebesne energije vabijo k preobrazbi in introspekciji. Luna se nahaja v znamenju dvojčkov, kar spodbuja našo radovednost in željo po komunikaciji. Ta položaj Lune nas vabi, da raziskujemo nove ideje in se vključimo v smiselne pogovore, vendar pa je pomembno, da ostanemo preudarni, da se izognemo razdrobljenosti ali preobremenjenosti z informacijami.

V ospredju jutrišnjega dne je tudi pomemben prehod Urana, ki se retrogradno vrača v znamenje bika. Po kratkem bivanju v dvojčkih se Uran vrača v bika, kar nas spodbuja k ponovnemu premisleku o naših vrednotah, finančnih zadevah in občutku varnosti. Ta tranzit nas izziva, da ponovno definiramo stabilnost in sprejmemo inovativne pristope k materialnim vprašanjem.

Venera, planet ljubezni in odnosov, je pred kratkim vstopila v znamenje škorpijona. Ta premik poglablja naše čustvene povezave in nas spodbuja, da se soočimo s skritimi vprašanji v naših odnosih. Želja po globoki intimnosti je povečana, vendar je ključno, da to intenzivnost navigiramo z zavedanjem, da se izognemo posesivnosti ali ljubosumju.

Soočite se s svojimi strahovi in sprejmete spremembe

Ker petek tradicionalno vlada Venera, je poudarek na odnosih in osebnih vrednotah še dodatno okrepljen. Z Venero v škorpijonu jutrišnja energija podpira transformativne izkušnje v ljubezni in samospoštovanju. To je priložnost, da premislimo, kaj nam v naših povezavah resnično pomeni, in da se soočimo s kakršnimi koli čustvenimi ranami, ki še vedno krvavijo.

Da bi jutri učinkovito izkoristili energije, razmislite o tem, da se vključite v globoke, iskrene pogovore z ljubljenimi osebami, raziskujete ustvarjalne poti, ki omogočajo čustveno izražanje, in bodite odprti za ponovno vrednotenje svojih finančnih strategij. Sprejmite transformativni potencial jutrišnjega dneva tako, da se soočite s svojimi strahovi in sprejmete spremembe, saj rast pogosto izhaja iz nelagodja.

V povzetku, 7. november 2025, ponuja močno mešanico introspekcije in preobrazbe. Z odprtostjo in pogumom lahko navigiramo po naših čustvenih in duhovnih pokrajinah z večjo jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Moonomens, Astrologycafe, Sasstrology.

Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
