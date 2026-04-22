Zvezdni odsev: premislimo, preden spregovorimo

Jutrišnji četrtek, 23. aprila, nam nebesna telesa ponujajo bogato tapiserijo energij, ki nas bodo vodile na naši notranji poti. Luna, naš čustveni kompas, začenja dan v negovalnem znamenju Raka, kar poudarja pomen doma, družine in čustvene varnosti. V popoldanskih urah pa se bo premaknila v žareče znamenje Leva, kjer bo naša pozornost usmerjena k samoizražanju, ustvarjalnosti in osebnemu priznanju. Lunina pot bo jutri polna pomembnih aspektov, ki bodo oblikovali naše razpoloženje in odločitve. Zgodaj zjutraj se Luna znajde v kvadratu s Saturnom, kar lahko prinese občutke omejenosti ali čustvene teže, zato je čas, da priznamo morebitne skrite strahove ali negotovosti in jih naslovimo s potrpežljivostjo in sočutjem do sebe.
Kasneje se Luna sreča s kvadratom z Marsom, kar lahko sproži val energije in morebitno razdražljivost. To dinamično silo je najbolje usmeriti v konstruktivne dejavnosti, kot so telesna vadba ali reševanje zahtevnih nalog, da se izognemo nepotrebnim konfliktom. Zjutraj bo Luna v kvadratu z Merkurjem, kar lahko povzroči napetosti v komunikaciji in nesporazume, zato je pomembno, da v tem času vadimo aktivno poslušanje in premislimo, preden spregovorimo, da ohranimo harmonijo v odnosih. Proti večeru se bo Luna poravnala z ekspanzivnim Jupitrom, kar bo povečalo naš optimizem in velikodušnost. To je odlična priložnost, da sprejmemo nove izkušnje in izrazimo hvaležnost za vse, kar imamo.
Luna bo v popoldanskih urah tvorila tudi sekstil z Venero, kar bo izboljšalo naše socialne interakcije in umetniške podvige. To je ugoden čas za povezovanje z ljubljenimi ali za ukvarjanje z ustvarjalnimi projekti. Kratek čas kasneje bo Luna tvorila sekstil z Uranom, kar prinaša željo po novostih in vznemirjenju. Bodite odprti za spontane ideje in inovativne pristope. Proti večeru bo Luna v trigonu z Neptunom, kar bo okrepilo našo intuicijo in domišljijo. To je idealen čas za duhovne prakse ali ustvarjalne dejavnosti, ki nam omogočajo, da se povežemo z našim notranjim svetom.
Poleg Luninih gibanj bo jutri Venera tvorila konjunkcijo z Uranom, kar lahko prinese nenadne spremembe ali presenečenja v odnosih in finančnih zadevah. Pomembno je, da ostanemo prilagodljivi in odprti za nekonvencionalne pristope v ljubezni in denarju. Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom ekspanzije, modrosti in obilja, zato imamo z Luninim srečanjem z Jupitrom jutri okrepljeno priložnost za rast in širjenje obzorij. Vključite se v dejavnosti, ki spodbujajo učenje, velikodušnost in duhovno raziskovanje.
Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.