  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prepustimo se navdihu in odmaknimo od rutine

Sobota bo ugodna za umetniške dejavnosti in duhovne povezave.
Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline in strukture. FOTO: Dottedhippo/Getty Images
Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline in strukture. FOTO: Dottedhippo/Getty Images
Delo UI
 16. 1. 2026 | 18:00
A+A-

V soboto, 17. januarja, nas nebesni vplivi vabijo, da objamemo preobrazbo in inovacijo. Luna se nahaja v svoji padajoči fazi v znamenju Kozoroga, kar nas spodbuja k introspekciji in opuščanju zastarelih struktur. Ta lunina pozicija poudarja potrebo po praktičnosti in odgovornosti, kar nas vodi k razmisleku o naših ciljih in pripravi na nove začetke. V jutranjih urah Sonce oblikuje harmoničen trigon z Uranom, kar prinaša duh naprednega razmišljanja in odprtosti do sprememb. Ta aspekt je kot nalašč za sprejemanje novih idej in inovativnih rešitev, saj nas spodbuja, da se osvobodimo konvencionalnih vzorcev in z zaupanjem raziskujemo neznana področja. To bo pravi trenutek, da se prepustimo navdihu in se odmaknemo od rutine.

Dodaten dinamičen pridih dnevu prinaša Venera, ki vstopi v znamenje Vodnarja. Ta prehod označuje premik v našem pristopu k odnosom in vrednotam. Venera v Vodnarju spodbuja nekonvencionalne in napredne povezave, kar poudarja pomen individualnosti in svobode znotraj partnerstev. Ta tranzit nas vabi, da cenimo edinstvenost drugih in negujemo odnose, ki spoštujejo osebno avtentičnost. Poleg tega Venera oblikuje sekstil z Neptunom, kar povečuje našo občutljivost za čustva in potrebe ljudi okoli nas. Ta aspekt krepi našo zavest o višjih, nematerialnih željah, kar spodbuja sočutje in empatijo v naših interakcijah. To je ugoden čas za umetniške dejavnosti in duhovne povezave, saj sta naša intuicija in ustvarjalnost okrepljeni.

Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline in strukture. Tokratni prehodi ponujajo edinstveno mešanico stabilnosti in inovacije. Trigon med Soncem in Uranom ter vstop Venere v Vodnarja nakazujeta, da lahko sprejemanje sprememb in nekonvencionalnih pristopov vodi do pomembnega napredka. Da bi to energijo učinkovito izkoristili, razmislite o uravnoteženju svojih odgovornosti z odprtostjo do novih možnosti. Vključite se v dejavnosti, ki omogočajo osebno rast, hkrati pa ohranite prizemljen pristop do svojih obveznosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe.

Več iz teme

astologijaplanetizvezdenapovedZvezdni odsev
ZADNJE NOVICE
18:22
Novice  |  Slovenija
NESORAZMERNA VIŠINA

Višje cene parkiranja razburile Ljubljančane, Zveza potrošnikov Slovenije opozorila tole

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 18:22
18:10
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Mimo rudnika na Preval

Antonov rov je odprt za obiskovalce, gozdna cesta nas po uri in pol hoda pripelje po stari tovorniški poti na planino.
16. 1. 2026 | 18:10
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo zboli na vsakem koraku

Koga bolezen rada položi v posteljo in kdo je najbolj vzdržljiv, odporen?
16. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prepustimo se navdihu in odmaknimo od rutine

Sobota bo ugodna za umetniške dejavnosti in duhovne povezave.
16. 1. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Svet
VIHAR KRITIK

Norveška v šoku, Nobelova nagrada za mir končala v Trumpovih rokah

Donald Trump je seveda sprejel Nobelovo medaljo in zanetil ogorčenje.
16. 1. 2026 | 17:53
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD, KI JE ODMEVAL

Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Na dan prihaja vse več novih informacij o usodnem napadu v Novem mestu.
16. 1. 2026 | 17:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki