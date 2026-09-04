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Zvezdni odsev: prihaja dan močnih čustev

Ena energija bo zahtevala previdnost, druga pa odpira vrata priložnosti.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
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 4. 9. 2026 | 18:00
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Jutrišnja sobota, 5. septembra, prinaša zanimivo mešanico razuma, čustev in notranje napetosti. Dan se bo začel precej bolj lahkotno, komunikativno in družabno, nato pa se bo energija postopoma umaknila v bolj čustvene vode. Luna namreč dopoldne zapušča Dvojčka in vstopa v Raka, s tem pa se bo pozornost z besed, informacij in dogajanja okoli nas preusmerila k občutkom, domu, odnosom in tistemu, kar običajno raje zadržimo zase.

Začetek dneva je precej prijazen. Luna v Dvojčkih spodbuja komunikacijo, izmenjavo idej, druženje in radovednost, hkrati pa je v lepem aspektu z Venero v Tehtnici. To je kombinacija, ki podpira prijetne pogovore, srečanja, družabnost in tudi ljubezenske iskrice. Kdor mora nekaj povedati, vprašati, predlagati ali se z nekom pobotati, naj to naredi dopoldne. Takrat bo veliko lažje najti prave besede. Venera v Tehtnici pa prinaša še posebno močno potrebo po lepih odnosih, ravnotežju in harmoniji. Dobro se bodo počutili predvsem tisti, ki bodo znali sklepati kompromise, namesto da bi vztrajali pri svojem za vsako ceno.

Ko Luna prestopi v Raka, se bo energija precej umirila. Nenadoma ne bo več tako pomembno, kaj je kdo rekel, ampak predvsem kako se ob tem počutimo. To je odlična energija za dom, družino, počitek, kuhanje, urejanje stanovanja, bližnje ljudi in vse, kar daje občutek varnosti. Ker je Mars prav tako v Raku, se lahko čustva zelo hitro spremenijo v reakcijo. Nekaj, kar bi človek zjutraj mirno preslišal, ga lahko popoldne precej bolj prizadene. Jutri zato velja: ne odgovarjaj takoj, ko te nekaj zaboli.

Mars in Saturn sta namreč še vedno v napetem kvadratu, ki je aktiven v tem obdobju. Ta kombinacija lahko ustvari občutek, da nas nekaj omejuje, ustavlja ali sili, da se borimo proti nečemu, česar ne moremo takoj spremeniti. Popoldne in zvečer postane vpliv precej bolj občutljiv. Luna v Raku se približuje kvadratu z Neptunom, zato lahko intuicija postane zelo močna – vendar tudi precej manj zanesljiva. Človek lahko nekaj začuti in nato iz občutka naredi dejstvo. Jutri bo zato zelo pomembno razlikovati med tem, kar dejansko vemo, in tem, kar si razlagamo. Astrologija bi temu dnevu rekla: občutek poslušaj, vendar ga preveri.

Venera v Tehtnici je odlična za odnose. Poudarja privlačnost, romantiko, željo po bližini in potrebo po lepem odnosu. Toda istočasno se približuje močnejša energija Venere in Plutona, ki lahko v naslednjih tednih prinese več intenzivnosti na področju odnosov. Nekateri odnosi bodo postali globlji, pri drugih pa se lahko pokaže, kje je bilo preveč nadzora, ljubosumja ali čustvene odvisnosti. Jutri zato ni najboljši dan za testiranje partnerja ali preverjanje, koliko mu je mar. Če želiš odgovor, vprašaj. Če želiš bližino, jo pokaži.

Sonce in Merkur v Devici dajeta dnevu zelo uporabno, praktično energijo. To je odličen vpliv za organizacijo, načrtovanje, urejanje papirjev, čiščenje zaostalih obveznosti in popravljanje stvari, ki že nekaj časa niso delovale tako, kot bi morale. Še posebej zanimiva je dolgoročnejša povezava med Jupitrom in Saturnom. Jupiter v Levu spodbuja rast, samozavest in velike načrte, Saturn v Ovnu pa zahteva disciplino in realen načrt. Njuna harmonična povezava je aktivna skozi september. Prevod v vsakdanji jezik: velika ideja je dobra – še boljša pa je, če jo znaš spraviti v konkreten načrt.

Tistim, ki morajo nekaj urediti, bo koristila praktična energija Sonca in Merkurja v Devici. Tistim, ki želijo izboljšati odnos, bo pomagala Venera v Tehtnici. Tistim, ki potrebujejo pogum za naslednji korak, lahko pomaga Jupiter v Levu. Tistim, ki so čustveno izčrpani, pa bo prestop Lune v Raka ponudil priložnost, da se ustavijo in poskrbijo zase.

Najbolj previdni naj bodo tisti, ki so nagnjeni k impulzivnim reakcijam, zameram ali temu, da iz ene malenkosti naredijo velik problem. Mars v Raku skupaj z napetim Saturnom lahko hitro ustvari občutek: »Zdaj imam dovolj.« Vendar jutri ni nujno treba vsega rešiti takoj.

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