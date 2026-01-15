  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: priložnost, da sanje zakoreninimo v resničnosti

Mars v Kozorogu nas napolni z ambicijo in vztrajnostjo, zato nas ta energija spodbuja k discipliniranemu delovanju in premagovanju ovir z odločnostjo.
FOTO: Anton Vaganov Reuters
FOTO: Anton Vaganov Reuters
Delo UI
 15. 1. 2026 | 20:00
3:15
A+A-

Dnevi, ko se Luna premika skozi različna znamenja, prinašajo s seboj edinstvene energije, ki vplivajo na naše razpoloženje, odnose in odločitve. Jutrišnji petek, 16. januar 2026, ni izjema. Zjutraj nas Luna pozdravlja v znamenju Strelca, pozneje pa se premakne v Kozoroga, kar nam prinaša zanimivo mešanico optimizma in praktičnosti. Luna v Strelcu nas spodbuja k raziskovanju in širjenju obzorij, saj nas ta energija navdihuje, da iščemo resnico, smo radovedni in odprti za nove izkušnje. V tem času je idealno, da se posvetimo učenju, načrtovanju potovanj ali preprosto uživamo v občutku svobode. Ko se dan prevesi v popoldne, Luna preide v Kozoroga, kar prinaša bolj prizemljeno in disciplinirano energijo, zato nas ta premik spodbuja, da svoje sanje in ideje preoblikujemo v konkretne načrte ter se osredotočimo na odgovornosti.

Merkur se nahaja v Kozorogu, kar okrepi našo sposobnost metodičnega razmišljanja in jasne komunikacije. Jutri je odlična priložnost za organizacijo misli, strateško načrtovanje in resne pogovore, saj nam ta vpliv pomaga, da se osredotočimo na podrobnosti in sprejemamo premišljene odločitve. Venera v Vodnarju prinaša svež in nekonvencionalen pristop k odnosom, zato se lahko jutri znajdemo v iskanju edinstvenih povezav in inovativnih načinov izražanja naklonjenosti. Ta energija nas spodbuja, da sprejmemo svojo individualnost znotraj partnerstev in raziskujemo nove družbene kroge. Petek, ki je pod vladavino Venere, je idealen za umetniške izraze in družabne aktivnosti, ki praznujejo raznolikost ter odprt pristop k odnosom.

Mars v Kozorogu nas napolni z ambicijo in vztrajnostjo, zato nas ta energija spodbuja k discipliniranemu delovanju in premagovanju ovir z odločnostjo. Jutri je pravi čas, da se lotimo zahtevnih nalog in si prizadevamo za dosego svojih ciljev. Jupiter v retrogradnem gibanju v Raku nas poziva k refleksiji o čustveni rasti in temelju, ki smo ga zgradili. To je obdobje notranje širitve, ponovnega ocenjevanja prepričanj ter negovanja notranjega sveta. Vzemite si čas za introspekcijo in preverite, ali so vaši cilji skladni z vašimi notranjimi vrednotami. Jutrišnji dan je priložnost za združevanje navdiha z disciplino. Ko se Luna premika iz Strelca v Kozoroga, smo poklicani, da uravnotežimo svoje vizionarske ideje s praktičnimi koraki. Izkoristite Merkurjevo jasnost za artikulacijo svojih načrtov, Venerino edinstvenost za pristne povezave in Marsovo odločnost za konkretne akcije. Reflektirajte Jupiterjevo retrogradnost, da zagotovite, da so vaši cilji v skladu z vašimi notranjimi vrednotami.

Naj bo jutrišnji dan priložnost, da sanje zakoreninimo v resničnosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Findyourfate.

Več iz teme

Zvezdni odsevastronapovedduhovnosthoroskoplunaprihodnostvesoljeplanet
ZADNJE NOVICE
22:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

30-letnica na prehodu zbila 65-letno peško

Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 22:05
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR 

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Jovovića in Alenko Ružič Jovović, Gordano Grandošek Whiddon in Trenta Whiddona ter Jako Terška in Gregorja Strasbergar Štrasa.
15. 1. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
PARLAMENTARNE VOLITVE 2026

Znano, kateri župani bodo nastopili na skupni listi NSI, SLS in Fokusa

Pogovori o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah, h katerim so predsedniki treh strank s podpisi posebnih izjav formalno pristopili novembra lani, so, kot kaže, obrodili sadove.
15. 1. 2026 | 21:15
21:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

V podjetju prišlo do nesreče, z delavcem je hudo

Tujo krivdo so policisti izključili.
15. 1. 2026 | 21:04
20:25
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

Med tekmovalci iz preteklih šovov, s katerimi si ne bi želel sobivati, izpostavlja Igorja Mikića.
15. 1. 2026 | 20:25
20:15
Bralci
»NE MOREM HODITI«

Bralec umaknjen s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, imamo odgovor UKCL

Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.
15. 1. 2026 | 20:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki