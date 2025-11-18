Zvezdni odsev: priložnost za nove začetke

Jutrišnja sreda, 19. novembra, nam prinaša izjemno močne nebesne energije, ki nas vabijo v obdobje globoke introspekcije in preobrazbe. Luna, naš čustveni kompas, se bo nahajala v intenzivnem in transformativnem znamenju škorpijona ter se poravnala s Soncem, da bo oblikovala mlaj na 28° škorpijona. Ta mlaj bo izjemno primeren čas za postavljanje namer, povezanih z osebno rastjo, čustvenim zdravljenjem in sprejemanjem sprememb.

Mlaj v škorpijonu nas bo spodbujal, da se bomo poglobili v svojo podzavest, se soočili s skritimi resnicami in opustili tisto, kar nam več ne služi. To je priložnost za nove začetke, še posebej tiste, ki zahtevajo pogum in pripravljenost na preobrazbo. V teh trenutkih je pomembno, da si vzamemo čas za razmislek in določimo, kaj želimo doseči v prihodnosti.

Merkur, planet, ki vpliva na komunikacijo in miselne procese, bo retrograden v škorpijonu. Ta retrogradnost nas bo spodbudila, da bomo razmislili o svojih notranjih dialogih in ponovno ocenili svoje komunikacijske vzorce. To je čas za ponovno obravnavo nerešenih vprašanj in iskanje jasnosti znotraj sebe. Retrogradni Merkur nam ponuja priložnost, da se poglobimo v pretekle situacije in jih razrešimo na nov način.

Merkurjeva opozicija z Uranom

Dinamiko jutrišnjega dne bo dodatno obogatila Merkurjeva opozicija z Uranom, planetom nenadnih uvidov in prebojev. Ta aspekt lahko prinese nepričakovana razkritja in spremembe v perspektivi. Čeprav lahko zmoti konvencionalno razmišljanje, ponuja tudi priložnosti za inovativne ideje in rešitve. Pomembno je, da ostanemo prilagodljivi in odprti za nove informacije, ki lahko izzovejo obstoječa prepričanja.

Hkrati bo Merkur tvoril trigon z Neptunom, planetom, povezanim z intuicijo in sanjami. Ta harmonični aspekt krepi naše domišljijske sposobnosti in duhovno zavedanje. To je odličen čas za ustvarjalne podvige, meditacijo in povezovanje s svojim notranjim jazom. Uporabimo to energijo za raziskovanje svojih sanj in intuitivnih spoznanj.

Venera, planet ljubezni in harmonije, se bo nahajal v tehtnici, svojem domicilu, kar bo spodbudilo željo po ravnovesju in lepoti v odnosih. Ta položaj nas spodbuja, da v svojih interakcijah iščemo pravičnost in medsebojno spoštovanje. Vendar pa je Venera pod vplivom Saturna do 23. novembra, kar pomeni, da se bomo morda morali soočiti z odgovornostmi in zavezami v partnerstvih. Pomembno je, da se zavedamo svojih dolžnosti in jih sprejmemo z odprtim srcem.

Mars bo v ribah

Mars, vladar srede, se bo nahajal v ribah, znamenju, ki je povezano s sočutjem in intuicijo. Ta položaj nakazuje, da bodo naša dejanja vodena z empatijo in željo po služenju drugim. Vendar pa bo Mars pod vplivom Ketuja, kar lahko prinese izzive pri uveljavljanju sebe. Pomembno je, da v tem času uravnotežimo asertivnost z občutljivostjo.

Jutrišnji dan bo predstavljal bogato tapiserijo astroloških vplivov, ki nas bodo spodbujali h globoki introspekciji, čustvenemu obnavljanju in odprtosti. S sprejemanjem transformativne energije škorpijonovega mlaja in zavestnim krmarjenjem skozi jutrišnje planetarne aspekte lahko postavimo temelje za pomembno osebno evolucijo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Planetarysara, Astrologyking, Findyourfate.