ASTRO

Zvezdni odsev: prisiljeni bomo v soočenje z notranjimi konflikti in čustveno iskrenostjo

Astrološka napoved za petek, 28. november 2025.
Ne pozabite, da nam nebesni vplivi ponujajo priložnosti za globoko notranje delo in povezovanje; pristopite k njim z odprtostjo in namenom. FOTO: Gettyimages
ddp-pomoc@delo.si
 27. 11. 2025 | 18:00
 27. 11. 2025 | 18:03
3:28
A+A-

Jutri, 28. novembra 2025, nas nebo vabi k raziskovanju notranjih pokrajin z zavedanjem in namenom. Luna je v sočutnem in intuitivnem znamenju Rib, kar nas spodbuja k globokemu povezovanju z lastnimi čustvi in kolektivnim nezavednim. Ta lunina pozicija krepi empatijo, ustvarjalnost in povečano občutljivost na subtilnosti okoli nas.

Jutri zjutraj je Luna v prvi četrtini, kar prinaša obdobje akcije in odločanja. Ta lunina faza pogosto prinaša izzive, ki nas spodbujajo k prilagoditvam in iskanju rešitev za nastale napetosti ali ovire. V tem času je primerno, da se soočimo s težavami in poiščemo načine za njihovo razreševanje.

Luna v Ribah jutri oblikuje več pomembnih aspektov z drugimi planeti, ki vplivajo na našo čustveno in duhovno pokrajino. Kvadrat med Luno in Soncem lahko povzroči notranje konflikte med našimi zavestnimi nameni in podzavestnimi željami, kar nas spodbuja k iskanju ravnovesja in jasnosti. Tekom dneva se Luna sreča tudi z Jupitrom, kar lahko prinese tendenco k pretiravanju ali precenjevanju. Pomembno je, da prakticiramo zmernost in zavedanje, da bi to energijo usmerili konstruktivno.

Popoldne Luna tvori konjunkcijo s Severnim vozlom, kar predstavlja priložnosti za čustveno rast in usklajevanje z našo življenjsko potjo. Dogodki ali srečanja v tem času se lahko zdijo usodni ali pomembni. Proti večeru pa kvadrat med Luno in Marsom lahko povzroči povečano čustveno napetost, kar lahko vodi v nepotrpežljivost ali impulzivnost. Usmerjanje te energije v fizične ali ustvarjalne dejavnosti je lahko zelo koristno.

Vpliv planetov

Sončeva pot skozi Strelca prinaša optimizem, željo po znanju in raziskovanju. Merkurjeva retrogradnost v Škorpijonu nas vabi k introspektivni komunikaciji in odkrivanju skritih resnic. Venera v Škorpijonu poudarja intenzivnost v odnosih in transformativne izkušnje, medtem ko Mars v Strelcu spodbuja naše delovanje z željo po avanturi in razširitvi obzorij. Jupitrova retrogradnost v Raku nas spodbuja k introspekciji glede osebne rasti, doma in čustvene varnosti. Saturn v Ribah pa nas poziva k postavljanju meja v čustvenih in duhovnih sferah ter k uresničevanju naših sanj v resničnosti.

Petek je tradicionalno dan Venere, planeta ljubezni, lepote in harmonije. Z Venero v Škorpijonu so jutri te kvalitete še posebej poudarjene, kar prinaša globino, strast in transformacijo v odnose in umetniške dejavnosti. Izkoristite te energije za poglobljene pogovore, ustvarjalne projekte in meditacijo. Bodite pozorni na morebitno čustveno intenzivnost in si prizadevajte, da jo usmerite konstruktivno.

Jutri je dan za introspektivne dejavnosti, ki spodbujajo čustveno in duhovno rast. Ustvarjalni podvigi, meditacija in smiselni pogovori so lahko še posebej nagrajujoči. Ne pozabite, da nam nebesni vplivi ponujajo priložnosti za globoko notranje delo in povezovanje; pristopite k njim z odprtostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vir uporabili: Astrologycafe.

