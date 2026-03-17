Zvezdni odsev: prisluhnite svojemu srcu

Jutrišnjo sredo, 18. marca, nas nebesne energije vabijo v obdobje globokega premišljevanja in prenove. Luna, naš čustveni kompas, se nahaja v sočutnem znamenju Rib in se poravna s Soncem, kar obeležuje mlaj. Ta lunacija je izjemna priložnost, da postavimo namere, ki se ujemajo z našimi najglobljimi duhovnimi hrepenenji. Ribe, vodno znamenje, nas spodbujajo k raztapljanju meja in povezovanju s kolektivnim nezavednim. Mlaj v Ribah je idealen trenutek za opuščanje preteklih bremen in sprejemanje novih začetkov z odprtim srcem. Jutrišnji dan prinaša več pomembnih aspektov, ki bodo oblikovali našo čustveno pokrajino. V jutranjih urah Luna tvori konjunkcijo z Merkurjem, kar povečuje našo intuitivno komunikacijo. To je odličen čas za srčne pogovore in pisanje dnevnika. Sledite svojemu notranjemu glasu in bodite pozorni na subtilne namige, ki vam jih pošilja vesolje.

Popoldne Luna vstopi v konjunkcijo z Marsom, kar lahko prebudi strastna čustva. Ta energija je idealna za ustvarjalne dejavnosti ali fizično aktivnost, zato se izognite nepotrebnim konfliktom. Uporabite to moč za pozitivne spremembe in izražanje svojih najglobljih želja. Proti večeru Luna tvori harmoničen trigon z Jupitrom, kar v naša življenja prinaša optimizem. To je ugoden čas za duhovne prakse in izražanje hvaležnosti. Naj vas ta energija navdihne, da se povežete z višjimi cilji in se odprete novim priložnostim.

Poleg teh luninih aspektov bo jutri pomemben tudi kvadrat Venere v Ovnu z Jupitrom v Raku. Ta aspekt nas opominja na potrebo po ravnovesju v odnosih in užitkih. Bodite previdni, da se ne boste preveč razdajali ali sprejemali impulzivne odločitve v romantičnih odnosih. Prisluhnite svojemu srcu, a ohranite zdravo mero previdnosti. Sreda je dan, ki mu vlada Merkur, planet komunikacije in intelekta. Luna v konjunkciji z Merkurjem še dodatno poudarja pomen introspekcije in premišljenega izražanja. Izkoristite to energijo za refleksijo o svojem notranjem dialogu in postavljanje jasnih namenov za prihodnji lunarni cikel.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Space, Astrosofa, Youtube.