ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: proti večeru nas čaka harmoničen trigon med Luno in Soncem

Ko Luna vstopi v znamenje Rib, kmalu zatem tvori kvadrat z Uranom. Ta aspekt lahko prinese nepričakovane dogodke ali čustvene spremembe, kar nas spodbuja, da ostanemo prilagodljivi in odprti za spremembe.
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Delo UI
 30. 10. 2025 | 20:00
 30. 10. 2025 | 22:15
3:36
A+A-

Jutrišnji dan prinaša preplet energij, ki nas vabijo k introspekciji, prilagodljivosti in harmoničnim interakcijam. Nebesna telesa se namreč postavljajo v položaje, ki nas bodisi spodbujajo k čustveni globini bodisi nas izzivajo z nepričakovanimi spremembami.

Luna jutri prehaja iz znamenja Vodnarja v Ribi, kar se zgodi v jutranjih urah. Ta prehod nas premakne od intelektualne distance k čustveni globini. Ribe, znamenje empatije in intuicije, nas vabijo, da se bolj povežemo s svojimi čustvi in sočutjem do drugih. Vendar pa že zgodaj zjutraj Luna tvori kvadrat z Marsom, kar lahko povzroči nemir ali nestrpnost. Pomembno je, da to energijo usmerimo konstruktivno, morda skozi fizično aktivnost ali ustvarjalno delo.

Ko Luna vstopi v znamenje Rib, kmalu zatem tvori kvadrat z Uranom. Ta aspekt lahko prinese nepričakovane dogodke ali čustvene spremembe, kar nas spodbuja, da ostanemo prilagodljivi in odprti za spremembe. Kljub morebitnim motnjam je to priložnost za rast in preobrazbo.

Kasneje se Luna sreča v kvadratu z Merkurjem, kar lahko vodi do nesporazumov ali napačnih komunikacij. V tem času je priporočljivo, da se pogovorov lotimo s potrpežljivostjo in jasnostjo. Bodite pozorni na svoje besede in se trudite razumeti tudi skrite pomene v komunikaciji z drugimi.

Proti večeru nas čaka harmoničen trigon med Luno in Soncem, ki prinaša notranje ravnovesje in usklajenost med našimi zavestnimi nameni in čustvenimi potrebami. Ta aspekt nam omogoča, da se počutimo bolj celovite in povezane sami s seboj.

Poleg luninih prehodov bomo jutri doživljali še pomembne planetarne tranzite. Merkur tvori sekstil s Plutonom, kar nam omogoča, da globoko prodremo v pogovore in odkrijemo skrite resnice. Ta aspekt spodbuja transformativne dialoge in razjasnjevanje zapletenih situacij.

Venera, planet ljubezni in harmonije, jutri tvori sekstil z Vesto, kar poudarja predanost in zavezanost v odnosih. To je čas, ko lahko poglobimo svoje odnose in jih negujemo s pristno skrbjo in predanostjo.

Petek je dan, ki ga tradicionalno vlada Venera, planet ljubezni, lepote in harmonije. Jutrišnji aspekti Venere nas spodbujajo, da vlagamo v svoje odnose, izražamo naklonjenost in cenimo estetske vidike življenja. Je idealen čas za izražanje ljubezni, uživanje v lepoti in krepitev naših zavez.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas torej vabijo, da uravnotežimo svoje intelektualne težnje s čustveno globino. Sprejmite intuitivne energije Lune v Ribah, ostanite prilagodljivi na nepričakovane spremembe in komunicirajte s potrpežljivostjo in sočutjem. S tem, ko se uskladimo z energijami Venere, lahko ustvarimo harmonijo v svojih odnosih in najdemo veselje v iskrenih zavezah.

Astrologija nam služi kot vodilo za navigacijo po naših notranjih pokrajinah in zunanjih izkušnjah. S tem, ko se uglasimo s temi kozmičnimi ritmi, lahko preživimo dan z večjo zavestjo in milino.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe.

Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
