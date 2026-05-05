Zvezdni odsev: razdražljivi bomo in impulzivni

Jutrišnjo sredo, 6. maja, nas nebesne energije vabijo k sprejemanju strukture in introspekcije, vodijo nas k premišljenemu razmisleku in namernemu delovanju. Luna, ki se nahaja v znamenju Kozoroga, nas spodbuja k odgovornosti, ambicijam in dolgoročnim ciljem. Kozorogova luna prinaša resno in odločno razpoloženje, ki nas usmerja k prednostni obravnavi dolžnosti in postopnemu napredku proti našim ciljem. Luna jutri oblikuje nekaj pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odločitve. Trigon z Merkurjem v jutranjih urah prinaša jasnost v komunikaciji in miselni ostrini, kar je idealno za načrtovanje in organizacijo misli. Nasprotovanje z Jupitrom pa lahko prinese napetosti med čustvenimi potrebami in željami po širjenju ali uživanju. Pomembno je najti ravnovesje in se izogniti pretiravanju.

Kvadrat z Marsom nas lahko naredi razdražljive ali impulzivne. Usmerjanje te energije v produktivne naloge lahko pomaga ublažiti morebitne konflikte. Prav tako kvadrat s Saturnom prinaša občutek omejitve ali čustvene teže. Ključna sta potrpežljivost in vztrajnost. Proti večeru pa kvadrat z Neptunom lahko zamegli presojo in poveča dovzetnost za zmedo ali prevaro. Priporočljivo je, da se v tem času izogibamo pomembnim odločitvam. Med glavnimi planetarnimi prehodi jutri izstopa kvadrat med Merkurjem v Biku in Plutonom v Vodnarju, kar lahko vodi do intenzivnih in preoblikovalnih pogovorov. Bodimo pozorni na dinamiko moči in si prizadevajmo za odprto in iskreno komunikacijo. Pluton, ki jutri začne svojo retrogradno pot v Vodnarju, nas vabi h globoki introspekciji in ponovnemu ovrednotenju struktur moči v našem življenju. To je čas za opuščanje tistega, kar ne služi več naši rasti.

Sreda je dan, ki mu vlada Merkur, planet komunikacije, intelekta in potovanj. Z Merkurjem v Biku bodo naše misli in pogovori bolj premišljeni in praktični. Kvadrat s Plutonom pa nakazuje, da se bomo morda srečali z intenzivnimi razpravami ali razkritji. Pristopimo k tem z potrpežljivostjo in pripravljenostjo na preobrazbo, saj lahko to vodi do globokih spoznanj.

