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Zvezdni odsev: retrogradni Merkur zahteva več previdnosti pri odločitvah

Luna v Dvojčkih prinaša radovednost in nove uvide.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
DELO UI
 10. 7. 2026 | 18:00
3:19
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Jutrišnji dan prinaša bogato tapiserijo energij, ki nas bodo vodile skozi notranje potovanje. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v znamenju stabilnega Bika, kar spodbuja občutek prizemljenosti in varnosti. Ko se dan preveša v popoldne, pa luna preide v komunikativne Dvojčke, kar v naše čustveno krajino vnaša radovednost in prilagodljivost. V jutranjih urah luna tvori sekstil z Merkurjem v Raku, kar krepi našo sposobnost izražanja občutkov in spodbuja smiselne pogovore. Ta aspekt nas vabi k introspekciji in deljenju misli, zato je to odličen čas za povezovanje z ljubljenimi na globlji ravni. Kasneje se luna znajde v kvadratu z Venero v Devici, kar lahko prinese napetosti v odnose, še posebej glede različnih vrednot ali pričakovanj. Ta aspekt nas opominja na potrpežljivost in razumevanje ter nas spodbuja, da se konfliktom približamo s sočutjem.

Ko se dan preveša v večer, luna tvori konjunkcijo z Marsom v Dvojčkih, kar v naše interakcije vnaša dinamično energijo. Ta poravnava nas lahko spodbuja k dejanjem, vendar je pomembno, da to energijo usmerimo konstruktivno, da se izognemo impulzivnim odločitvam ali vročim besednim izmenjavam. Sekstil med luno in Saturnom v Ovnu pa prinaša stabilizirajoč vpliv, ki spodbuja disciplino in premišljeno načrtovanje. Merkur, ki je trenutno retrograden v Raku, nas spodbuja k ponovnemu premisleku in refleksiji preteklih komunikacijskih in čustvenih vzorcev. To obdobje je idealno za introspekcijo in reševanje neurejenih zadev, čeprav je modro, da nove dogovore ali obveznosti sprejemamo previdno.

Venera v Devici poudarja pomen pozornosti do detajlov in služenja v naših odnosih. Ta položaj nas spodbuja, da izražamo ljubezen skozi prijazna dejanja in praktično podporo ter poudarja vrednost majhnih gest pri negovanju povezav. Mars v Dvojčkih krepi našo željo po intelektualni stimulaciji in raznolikosti. To energijo lahko izkoristimo za raziskovanje novih idej in vključevanje v spodbudne pogovore, vendar je pomembno, da ostanemo pozorni na razpršene energije in se osredotočimo na smiselne dejavnosti.

Tradicionalno vlada Saturn, planet strukture in discipline. S Saturnom trenutno v Ovnu smo pozvani, da uravnovesimo pobudo z odgovornostjo. Ta dan nas spodbuja k premišljenim korakom proti našim ciljem, pri čemer morajo biti naše ambicije prizemljene v resničnosti in premišljenem načrtovanju. Luna se približuje mlaju, ki bo nastopil 14. julija, kar je čas za sproščanje in refleksijo. Ta faza podpira opuščanje tistega, kar nam ne služi več, ter ustvarjanje prostora za nove začetke. Prakse, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali pospravljanje, so v tem obdobju še posebej koristne. V povzetku, 11. julij, prinaša mešanico energij, ki spodbujajo introspekcijo, premišljeno komunikacijo in načrtno delovanje. S sprejemanjem današnjih nebesnih vplivov lahko z večjo zavestjo in namenom krmarimo skozi naše čustvene in duhovne procese.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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