Zvezdni odsev: Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj

Jutri, 12. januarja 2026, nas nebesne energije vabijo, da se poglobimo v globine svojih čustev in izkoristimo preobrazbeno moč vesolja. Luna, naš vodnik skozi notranje pokrajine, se nahaja v intenzivnem in introspektivnem znamenju Škorpijona. Ta položaj nas spodbuja k temeljitemu čustvenemu raziskovanju in opuščanju starih vzorcev, ki nam ne služijo več. V jutranjih urah Luna tvori kvadrat s Plutonom v Vodnarju. Ta aspekt lahko prebudi globoko zakopana čustva in na površje prinese skrite napetosti, kar omogoča osebno preobrazbo. Kasneje čez dan Luna tvori sekstil z Merkurjem v Kozorogu, kar olajša jasne in pronicljive pogovore. Ta aspekt podpira smiselne pogovore in izražanje kompleksnih čustev. Proti večeru Luna tvori trigon z Jupitrom v Raku, kar prinaša občutek čustvene širitve in optimizma. Ta harmonični aspekt spodbuja velikodušnost in širši pogled na osebne zadeve.

Sončeva pot skozi Kozoroga še naprej poudarja teme discipline, odgovornosti in dolgoročnega načrtovanja. Merkur in Venera, ki se prav tako nahajata v Kozorogu, krepita pragmatičen pristop h komunikaciji in odnosom. Mars v Kozorogu zagotavlja zagon in odločnost za uresničevanje ciljev s trdnostjo. Jupiter, ki je trenutno retrograden v Raku, nas vabi k razmisleku o naših čustvenih temeljih in iskanju rasti skozi introspekcijo. Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj in uresničevanju duhovnih aspiracij. Uran, retrograden v Biku, nas poziva k ponovnemu premisleku o naših vrednotah in sprejemanju inovativnih sprememb v materialnem svetu. Neptun v Ribah še naprej raztaplja meje, kar krepi našo povezanost s kolektivnim nezavednim. Pluton v Vodnarju pa signalizira globoke preobrazbe v družbenih strukturah in kolektivnih ideologijah.

Ko se jutri premikamo čez dan, lahko z objemanjem preobrazbene energije Lune v Škorpijonu dosežemo globoke osebne vpoglede in čustveno obnovo.

Ugoden čas za globlje povezovanje z drugimi

Ponedeljek je tradicionalno dan, ki ga vlada Luna, kar se ujema s temami intuicije, čustev in negovanja. Z Luno v Škorpijonu je ta dan še posebej primeren za introspekcijo in čustveno zdravljenje. Udejstvovanje v dejavnostih, ki spodbujajo notranjo rast, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali terapevtski pogovori, je lahko izjemno koristno. Aspekti Lune z Merkurjem in Jupitrom kasneje čez dan podpirajo odprto komunikacijo in deljenje občutkov, kar ustvarja ugoden čas za globlje povezovanje z drugimi.

