  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj

Astro napoved za ponedeljek, 12. januarja 2026.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock
Delo UI
 11. 1. 2026 | 18:00
3:14
A+A-

Jutri, 12. januarja 2026, nas nebesne energije vabijo, da se poglobimo v globine svojih čustev in izkoristimo preobrazbeno moč vesolja. Luna, naš vodnik skozi notranje pokrajine, se nahaja v intenzivnem in introspektivnem znamenju Škorpijona. Ta položaj nas spodbuja k temeljitemu čustvenemu raziskovanju in opuščanju starih vzorcev, ki nam ne služijo več. V jutranjih urah Luna tvori kvadrat s Plutonom v Vodnarju. Ta aspekt lahko prebudi globoko zakopana čustva in na površje prinese skrite napetosti, kar omogoča osebno preobrazbo. Kasneje čez dan Luna tvori sekstil z Merkurjem v Kozorogu, kar olajša jasne in pronicljive pogovore. Ta aspekt podpira smiselne pogovore in izražanje kompleksnih čustev. Proti večeru Luna tvori trigon z Jupitrom v Raku, kar prinaša občutek čustvene širitve in optimizma. Ta harmonični aspekt spodbuja velikodušnost in širši pogled na osebne zadeve.

Sončeva pot skozi Kozoroga še naprej poudarja teme discipline, odgovornosti in dolgoročnega načrtovanja. Merkur in Venera, ki se prav tako nahajata v Kozorogu, krepita pragmatičen pristop h komunikaciji in odnosom. Mars v Kozorogu zagotavlja zagon in odločnost za uresničevanje ciljev s trdnostjo. Jupiter, ki je trenutno retrograden v Raku, nas vabi k razmisleku o naših čustvenih temeljih in iskanju rasti skozi introspekcijo. Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj in uresničevanju duhovnih aspiracij. Uran, retrograden v Biku, nas poziva k ponovnemu premisleku o naših vrednotah in sprejemanju inovativnih sprememb v materialnem svetu. Neptun v Ribah še naprej raztaplja meje, kar krepi našo povezanost s kolektivnim nezavednim. Pluton v Vodnarju pa signalizira globoke preobrazbe v družbenih strukturah in kolektivnih ideologijah.

Ko se jutri premikamo čez dan, lahko z objemanjem preobrazbene energije Lune v Škorpijonu dosežemo globoke osebne vpoglede in čustveno obnovo.

Ugoden čas za globlje povezovanje z drugimi

Ponedeljek je tradicionalno dan, ki ga vlada Luna, kar se ujema s temami intuicije, čustev in negovanja. Z Luno v Škorpijonu je ta dan še posebej primeren za introspekcijo in čustveno zdravljenje. Udejstvovanje v dejavnostih, ki spodbujajo notranjo rast, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali terapevtski pogovori, je lahko izjemno koristno. Aspekti Lune z Merkurjem in Jupitrom kasneje čez dan podpirajo odprto komunikacijo in deljenje občutkov, kar ustvarja ugoden čas za globlje povezovanje z drugimi.

Ko se jutri premikamo čez dan, lahko z objemanjem preobrazbene energije Lune v Škorpijonu dosežemo globoke osebne vpoglede in čustveno obnovo. S spoštovanjem našega notranjega sveta in omogočanjem prostora za razmislek postavljamo temelje za smiselno rast in krepitev naše čustvene odpornosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

prihodnostvesoljeastrologijaastro napoved dnevaZvezdni odsev
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj

Astro napoved za ponedeljek, 12. januarja 2026.
11. 1. 2026 | 18:00
17:56
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKAKALCI NAVDUŠUJEJO

Lanišek najboljši v Zakopanah! Prevc pa na mestu, na katerem ga letos nismo vajeni

Anžetu Lanišku sta uspela dva odlična skoka. V prvi seriji je pristal pri 138 m, v drugi pa pri 137 m.
11. 1. 2026 | 17:56
17:20
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Znamenja, ki se zaljubijo najhitreje

Katera horoskopska znamenja najhitreje podležejo zaljubljenosti?
11. 1. 2026 | 17:20
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PULOVER

Da se ne bo skrčil

Osnovno vodilo, ko govorimo o pranju volnen, je nežno: nežno sredstvo, nežen program, nežno stiskanje.
11. 1. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRUŽINSKA TRAGEDIJA BREZ PRIMERE

Umrl je Dušan (16), ki je zaradi 18.000 evrov babico in dedka ustrelil v obraz

Mladoletnik je v Srbiji najprej ustrelil stara starša in nato še sebe. Motiv naj bi bil denar.
11. 1. 2026 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
VSE NAJBOLJŠE!

Joker Out praznujejo: ne ena, kar dve torti (Suzy)

V njihovem taboru trenutno ne diši le po uspehu, temveč predvsem po tortah.
Robert Rebolj11. 1. 2026 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki