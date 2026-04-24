  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: Sobota prinaša nepričakovane čustvene preobrate in močne notranje uvide

Dan bo zahteval ravnotežje med čustvi, odnosi in osebnimi cilji.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
DELO UI
 24. 4. 2026 | 18:00
3:32
A+A-

Jutri, v soboto, 25. aprila 2026, se nebo prepleta z energijami, ki nas vabijo k raziskovanju notranjih pokrajin in zunanjih odnosov. Lunin vpliv bo jutri še posebej močan, saj je v znamenju Leva, kar poudarja našo potrebo po izražanju in priznanju. V fazi rastočega giba, ko je približno 67 odstotkov osvetljena, nas Luna spodbuja, da izpopolnimo in razvijemo namere, ki smo jih postavili med mlajem.

Luna v Levu prinaša živahnost in željo po ustvarjalnosti. Jutri bomo imeli priložnost, da zasijemo in pokažemo svoje talente, a hkrati se bomo morali soočiti z globljimi čustvi in notranjimi boji. V jutranjih urah nas bo opozicija Lune s Plutonom spodbudila k soočenju z globoko zakoreninjenimi čustvi. Čeprav je lahko intenzivno, je to priložnost za preobrazbo in razrešitev starih ran.

Kasneje bo trigon Lune s Saturnom prinesel občutek čustvene stabilnosti in discipline. Ta aspekt nas podpira pri prevzemanju odgovornosti za naša čustva in dejanja, zato bomo lažje ohranjali notranji mir. Popoldne bo trigon Lune z Marsom dodal energijo in pogum, da sledimo svojim željam in se samozavestno izražamo. Proti večeru bo trigon Lune z Merkurjem olajšal komunikacijo, kar nam bo omogočilo jasneje in samozavestneje izraziti svoja čustva in ideje.

Vendar pa nas bo kvadrat Lune z Uranom proti noči opozoril na možnost nepričakovanih čustvenih preobratov ali motenj. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo spremembe in inovacije, tudi če se zdijo nepričakovane. Poleg Luninih vplivov opazujemo tudi pomembne planetarne prehode. Venera je vstopila v znamenje Dvojčkov, kar poudarja pomen intelektualnih povezav in prilagodljivosti v odnosih. Ta prehod nas spodbuja, da cenimo komunikacijo in raznolikost v naših ljubezenskih življenjih.

Opoldne bo kvadrat med Soncem in Plutonom prinesel izzive v obliki bojev za moč ali potrebe po uveljavitvi lastne identitete. Ta aspekt nas kliče, da preučimo in preobrazimo dele sebe, ki nas morda zadržujejo nazaj. Proti večeru bo Uran vstopil v znamenje Dvojčkov, kar napoveduje obdobje, ko bodo nove ideje in nekonvencionalno razmišljanje v ospredju. Ta prehod nas spodbuja, da sprejmemo inovacije in razmišljamo izven ustaljenih okvirjev.

Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline, strukture in odgovornosti. S trigonom Lune s Saturnom je med našimi čustvenimi potrebami in dolžnostmi harmoničen tok. Ta povezava podpira postavljanje realnih ciljev in vzpostavljanje meja, ki spoštujejo tako naše osebno kot profesionalno življenje.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas vabijo, da uravnotežimo željo po priznanju z introspekcijo in preobrazbo. Sprejmite ustvarjalne in izrazne energije Lune v Levu, a bodite hkrati pozorni na globlje čustvene tokove, ki jih vzbuja Plutonov vpliv. Izkoristite komunikativno moč, ki jo prinašata Venera in Uran v Dvojčkih, za spodbujanje smiselnih dialogov in inovativnih idej. Ne pozabite, da nas Saturnova disciplina opominja, da pravo rast dosežemo z objemanjem tako svojih moči kot senc.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. 

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki