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Zvezdni odsev: Sonce preizkuša ego, Mars pa opozarja pred prenagljenimi potezami

Kaj nam za torek, 28. julija, šepetajo zvezde?
Fotografija je simbolična. FOTO: Rbkomar, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rbkomar, Getty Images
Delo UI
 27. 7. 2026 | 18:00
3:02
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Tradicionalna astrologija torek pripisuje Marsu – planetu akcije, poguma, odločnosti in življenjske energije. To je dan, ko lažje naredimo prvi korak, sprejmemo pomembno odločitev ali se lotimo nalog, ki zahtevajo vztrajnost. Mars pa ima tudi drugo plat. Če njegove energije ne usmerimo premišljeno, se lahko hitro pokažejo nepotrpežljivost, prepirljivost ali želja po dokazovanju. Prav zato je dobro izkoristiti njegovo moč za dejanja, ne pa za spore.

Jutri bo eden najmočnejših vplivov opozicija med Soncem v levu in Plutonom v vodnarju. Ta aspekt pogosto razkriva boj med osebnimi željami in zahtevami okolice. Na preizkušnji bodo ego, ponos in potreba po nadzoru. Marsikdo bo imel občutek, da mora nekaj dokazati, vendar zvezde svetujejo, da največ dosežemo tam, kjer znamo popustiti in ohraniti dostojanstvo. To je tudi čas, ko se lahko razkrijejo prikrite resnice ali odnosi, ki že dolgo kličejo po spremembi.

Na srečo Sonce hkrati tvori harmoničen trigon z retrogradnim Neptunom. Ta prinaša več intuicije, domišljije in empatije. Če bomo prisluhnili notranjemu glasu, bomo lažje prepoznali, katera pot vodi naprej. Ustvarjalci bodo lažje našli navdih, drugi pa odgovore, ki jih razum sam težko ponudi. Luna bo večino dneva še v kozorogu, zato bomo osredotočeni na delo, organizacijo in odgovornost. To ni čas za bližnjice, temveč za potrpežljivost in premišljene odločitve.

V jutranjih urah bo njen trigon z Venero prinesel prijetnejše vzdušje v odnosih. Drobne pozornosti, prijazna beseda ali iskren kompliment bodo imeli večjo težo kot običajno. Proti večeru pa Luna prestopi v vodnarja. Energija se bo opazno spremenila – misli bodo bolj odprte, pojavila se bo želja po spremembah, druženju in novih idejah. Marsikdo bo nenadoma našel rešitev za težavo, ki se je čez dan zdela brezizhodna.

Mars opozarja: ne reagirajte prehitro

Lunin napeti odnos z Marsom lahko povzroči nekaj notranjega nemira. Hitre besede, prenagljene odločitve ali nepotrebni prepiri bodo predvsem posledica utrujenosti in želje, da bi bilo vse rešeno takoj.

Ker je ravno torek Marsov dan, bo ta vpliv še nekoliko izrazitejši. Če bomo energijo usmerili v delo, šport ali ustvarjanje, bo zelo produktivna. Če pa jo bomo usmerili v dokazovanje, lahko hitro zaneti spor, ki ga pozneje ne bomo razumeli.

Misel dneva

Največjo moč pokažemo takrat, ko znamo svojo energijo usmeriti v ustvarjanje, ne v dokazovanje.

 

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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