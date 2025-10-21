Zvezdni odsev: Sonce vstopa v znamenje Škorpijona, soočimo se s svojimi sencami

Jutri nas nebo vabi na globoko potovanje vase, kjer nas čakajo intenzivne čustvene izkušnje in preobrazba. Luna, ki se nahaja v svoji mladi rastoči fazi, sveti v skrivnostnem znamenju Škorpijona. Ta položaj nas spodbuja k raziskovanju notranjih globin in k iskanju resnic, ki so skrite v našem srcu.

Luna v rastoči fazi simbolizira nove začetke in sajenje semen za prihodnjo rast. Ko je luna v Škorpijonu, znamenju, ki je sinonim za globino, skrivnostnost in preobrazbo, nas spodbuja, da se soočimo s svojimi notranjimi svetovi, razkrijemo skrite resnice in začnemo osebno preobrazbo. To je čas, da sprejmemo ranljivost, opustimo stare vzorce in si zastavimo cilje, ki so v skladu z našim pristnim jazom.

Jutri se dogajata tudi dva pomembna planetarna prehoda, ki bosta še dodatno obarvala naše dneve:

Neptun, planet sanj, intuicije in duhovnosti, se retrogradno vrača v svoje domače znamenje Rib. Ta tranzit povečuje našo povezavo s podzavestjo ter krepi občutljivost in sočutje. To je odlična priložnost za duhovne prakse, ustvarjalne projekte in zaupanje v modrost, ki prihaja iz našega notranjega sveta.

Sonce vstopa v znamenje Škorpijona, kar še dodatno poudarja teme preobrazbe, moči in ponovnega rojstva. To obdobje nas vabi, da se soočimo s svojimi sencami, sprejmemo spremembe in izkoristimo svojo notranjo moč. To je čas za globoko čustveno delo, ki spodbuja odpornost in pristnost.

Čas za začetek novih projektov ali navad

Sreda, dan, ki mu tradicionalno vlada Merkur, planet komunikacije, intelekta in potovanj, jutri nosi še posebej intenzivno energijo. Merkur se nahaja v Škorpijonu, kar pomeni, da bodo naše misli in pogovori bolj prodorni in intenzivni. Ta vpliv podpira globoke dialoge, raziskovanje in odkrivanje skritih informacij. Jutri je idealen čas za poglobljene pogovore, introspektivno pisanje dnevnika in iskanje jasnosti v zapletenih zadevah.

Da bi se najbolje uskladili z jutrišnjimi energijami, si vzemite čas za introspekcijo. Meditacija, pisanje dnevnika ali druge kontemplativne prakse vam bodo pomagale vzpostaviti stik s svojim notranjim jazom. Izkoristite vpliv Merkurja v Škorpijonu za pogovore, ki spodbujajo razumevanje in rast. Z mlado rastočo luno pa je idealen čas za začetek novih projektov ali navad, ki so v skladu z vašimi resničnimi željami in vrednotami.

Z usklajevanjem s temi kozmičnimi ritmi lahko jutrišnje energije sprejmemo z milino in tako spodbujamo osebno rast ter globlje povezave s samim seboj in drugimi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.