ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Spustimo tisto, kar nam ne služi več

Zjutraj nas bo Luna v sekstilu z Marsom napolnila s pogumom in odločnostjo.
Proti sobotnemu večeru Luna v opoziciji s Saturnom lahko prinese občutek omejitev ali čustvene teže. FOTO: Jakkapan21/Getty Images
Delo UI
 17. 10. 2025 | 18:00
3:12
A+A-

V soboto, 18. oktobra, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in natančnosti, saj Luna prehaja skozi znamenje device. Ta položaj Lune nas spodbuja k organizaciji, skrbi za zdravje in nas spodbuja, da pomagamo drugim. To je čas, ko lahko pospravimo tako svoje fizične prostore kot tudi mentalne in se pripravimo na nove začetke, ki jih bo prinesel prihajajoči mlaj.

Luna v devici v svoji upadajoči fazi nas opominja, da je čas za sproščanje in refleksijo. Spustimo tisto, kar nam ne služi več, in premislimo o naslednjih korakih.

Tekom jutrišnjega dne Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše čustvene in duhovne izkušnje. Zjutraj nas bo Luna v sekstilu z Marsom napolnila s pogumom in odločnostjo. Ta aspekt nam daje energijo za naloge, ki zahtevajo iniciativo in zagon. To je odličen čas za začetek projektov, ki zahtevajo fizični napor, ali za aktivnosti, ki poudarjajo našo neodvisnost.

Optimizem in velikodušnost

Popoldne Luna v sekstilu z Jupitrom prinaša občutek optimizma in velikodušnosti. Ta usklajenost nas spodbuja, da izkoristimo priložnosti za rast in delimo obilje z drugimi. To je dober trenutek za širjenje obzorij, bodisi skozi učenje, potovanja ali povezovanje z različnimi ljudmi.

Proti sobotnemu večeru Luna v opoziciji s Saturnom lahko prinese občutek omejitev ali čustvene teže. Morda bomo naleteli na ovire, ki preizkušajo našo potrpežljivost in odpornost. Pomembno je, da te izzive prepoznamo kot priložnosti za rast in se jih lotimo z zrelostjo in odgovornostjo.

Poleg Luninih vplivov bodo jutri pomembno vlogo igrali tudi drugi planetarni prehodi. Venera bo spodbujala negovanje in samovrednotenje. Lahko se začnemo bolj zavedati odvisnosti ali neravnovesij v odnosih, kar nas bo spodbudilo, da se soočimo z vprašanji skrbi in podpore. To je čas za razmislek o tem, kako dajemo in prejemamo ljubezen, ter za prilagoditve, ki spodbujajo bolj zdrave povezave.

Sobota je dan Saturna

Mars v trigonu s Severnim vozlom usklajuje naša dejanja z življenjskim poslanstvom. Morda bomo ozavestili močan občutek smeri in motivacije za slednje ciljem. Pojavijo se lahko nove priložnosti, ki nas potisnejo naprej na naši poti, in to je odličen čas za odločilne korake proti našim aspiracijam.

Sobota je tradicionalno dan Saturna, planeta discipline, strukture in odgovornosti. Energija tega dne podpira aktivnosti, ki zahtevajo osredotočenost, načrtovanje in vztrajnost. Jutrišnja opozicija Lune s Saturnom nas opominja, da uravnotežimo svoje čustvene potrebe z dolžnostmi in obveznostmi. To je dan za spoštovanje zavez, postavljanje realističnih ciljev in vzpostavljanje meja, ki podpirajo naše dobro počutje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

