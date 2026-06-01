  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ta torek prinaša še posebej bogato paleto nebesnih vplivov

Dan, ko se Lunin sijaj prepleta z energijami Marsa in Saturna.
Simbolična slika FOTO: Peach_istock Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Peach_istock Getty Images/istockphoto
Delo UI
 1. 6. 2026 | 18:00
3:13
A+A-

Dnevi v juniju so polni svetlobe in priložnosti za osebnostno rast, a 2. junij 2026 prinaša še posebej bogato paleto nebesnih vplivov, ki vabijo na notranje popotovanje. Luna, ki začne dan v pustolovskem znamenju strelca, se proti večeru premakne v disciplinirano območje kozoroga. Ta prehod spodbuja, da uravnotežimo željo po raziskovanju novih obzorij s potrebo po konkretnih korakih in osredotočeni ambiciji. V jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Neptunom, kar lahko zamegli naše zaznave in prinese zmedenost. Ta aspekt nas opominja, naj bomo previdni pri presojanju situacij in se izogibamo iluzijam. Pomembno je, da si vzamemo čas za razmislek in ne hitimo z zaključki.

Kasneje, tekom dneva, Luna v opoziciji z Venero osvetli napetosti v odnosih. Ta aspekt nas spodbuja, da se soočimo z morebitnimi neskladji med osebnimi željami in potrebami drugih. Ključno je, da pristopimo k reševanju teh napetosti z razumevanjem in sočutjem, saj lahko le tako dosežemo harmonijo v naših odnosih. Proti večeru Luna tvori trigon z Marsom, kar vnaša energijo in odločnost v naše delovanje. To je idealen čas, da se lotimo nalog, ki zahtevajo pogum in iniciativo. Energija Marsa nas podpira pri premagovanju ovir in uresničevanju naših ciljev. Zvečer, ko Luna tvori kvadrat s Saturnom, se lahko pojavijo občutki omejenosti ali izzivi. Ta aspekt nas opominja, da je potrpežljivost ključna, ko se soočamo z ovirami. Vztrajnost in odpornost sta naši najboljši zaveznici pri premagovanju teh izzivov.

V širši planetarni sliki se Merkur premakne v znamenje raka, kar preusmeri naš način komunikacije k čustvenemu izražanju in intuitivnemu razumevanju. Ta tranzit spodbuja srčne pogovore in negujoč pristop k interakcijam. Vendar pa kvadrat med Merkurjem in Neptunom proti večeru prinaša možnost nesporazumov ali idealiziranega razmišljanja. Pomembno je, da iščemo jasnost in se izogibamo domnevam. Sonce, ki se nahaja v dvojčkih, tvori sekstil s Saturnom, kar prinaša harmonično mešanico ustvarjalnosti in strukture. Ta aspekt podpira disciplinirane napore pri učenju in komunikaciji, kar je odličen čas za utrjevanje idej in načrtov.

Ker je torek tradicionalno dan Marsa, planeta akcije in pogona, trigon Lune z Marsom v večernih urah še dodatno poudari to dinamično energijo. To je idealen trenutek, da usmerimo svojo motivacijo v produktivne podvige, še posebej tiste, ki zahtevajo pogum in iniciativo. 2. junij 2026 je dan čustvenih premikov in priložnosti za rast. Če se bomo zavedali energij dneva in jih uravnoteženo izkoristili – med raziskovanjem in disciplino, med komunikacijo in jasnostjo – bomo lahko izkoristili nebesne vplive za osebni razvoj in pomembne povezave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijaZvezdni odsevplanetizvezde
ZADNJE NOVICE
18:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRHLJIV TREND V REGIJI

»Otroci morilci« vse bolj priljubljeni v srbskih klanih, pripravljeni ubijati tudi za 1.000 evrov

Za klane so to »potrošni vojaki«. Če jih aretirajo, naročniki ostanejo zaščiteni.
1. 6. 2026 | 18:13
18:00
Lifestyle  |  Stil
POMENLJIVO

Pet znakov, da je vaš partner sebičen v postelji (in kaj storiti)

Če se eden od partnerjev med rjuhami osredotoča le na lasten užitek, je to lahko jasen znak sebičnosti.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Adijo angleška trata: Slovenci množično opuščajo popolno zelenico in prisegajo na to rešitev

Popolno pokošene trate odhajajo iz mode. Slovenci vse pogosteje izbirajo mikrodeteljico in naravne zelenice, ki zahtevajo manj dela in vode.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ta torek prinaša še posebej bogato paleto nebesnih vplivov

Dan, ko se Lunin sijaj prepleta z energijami Marsa in Saturna.
1. 6. 2026 | 18:00
17:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V WINDSORJU

Drama v britanski kraljevi straži, policisti naj bi spali med varovanjem kralja

21 policistov so po aferi premestili. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.
1. 6. 2026 | 17:56
17:37
Novice  |  Slovenija
GOVORIL O GOSPODARSTVU, DELAVCE PA POZABIL?

»O delavcih skoraj nič!« Luka Mesec raztrgal Logarjevo predstavitev (VIDEO)

Levica ogorčena nad Logarjem. Mesec meni, da ministrstvo postaja raj za kapital, ne za delavce.
1. 6. 2026 | 17:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki