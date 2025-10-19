  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: tehtnica kliče k miru, Mars in Merkur pa k prepiru

Astrološki vplivi za 20. oktober 2025.
Poudarjena je potreba po čustvenem ravnovesju in harmoničnih odnosih. FOTO: Getty Images
Poudarjena je potreba po čustvenem ravnovesju in harmoničnih odnosih. FOTO: Getty Images
Delo UI
 19. 10. 2025 | 18:00
2:27
A+A-

Jutrišnji dan, 20. oktober 2025, nam prinaša edinstveno mešanico introspekcije in dinamične komunikacije, saj nas vabi k iskanju ravnovesja v naših odnosih in izražanju globokih čustev. Luna je v harmoničnem znamenju tehtnice, kar spodbuja ravnovesje in refleksijo, medtem ko močna konjunkcija med Merkurjem in Marsom v škorpijonu razvnema naše pogovore z intenzivnostjo in strastjo.

Luna v tehtnici nas jutri vodi k iskanju harmonije in ravnotežja v naših odnosih. Ker se lunarni cikel bliža svojemu zaključku, je ta faza pojemajočega krajca čas za sprostitev in kontemplacijo. To je priložnost, da se osvobodimo morebitnih napetosti ter poiščemo notranji mir. Aktivnosti, ki spodbujajo ravnotežje, na primer meditacija ali pisanje dnevnika, so jutri še posebej koristne.

Konjunkcija Merkurja in Marsa v škorpijonu prinaša intenzivnost v naše komunikacije, saj ta aspekt spodbuja strastne razprave in drzne ideje. Vendar pa je pomembno, da se zavedamo možnosti impulzivnega govora in morebitnih konfliktov. Usmerjanje te dinamične energije v ustvarjalne projekte ali strateško načrtovanje lahko prinese pozitivne rezultate.

Jutrišnji dan ponuja edinstveno kombinacijo introspekcije in dinamičnega izražanja. FOTO: Getty Images/istockphoto
Jutrišnji dan ponuja edinstveno kombinacijo introspekcije in dinamičnega izražanja. FOTO: Getty Images/istockphoto

Ponedeljek, dan, ki ga tradicionalno vlada Luna, simbolizira čustva, intuicijo in negovanje. Z Luno v tehtnici je še posebej poudarjena potreba po čustvenem ravnovesju in harmoničnih odnosih. To je dan, da se posvetite svojim občutkom, se povežete z ljubljenimi osebami in se vključite v prakse samooskrbe, ki hranijo dušo.

Medtem ko Luna prinaša nežno energijo, konjunkcija Merkurja in Marsa zahteva uravnotežen pristop. Močna želja po izražanju sebe je jutri prisotna, vendar jo je treba uravnotežiti z empatijo in premislekom. Sprejmite energije dneva tako, da se osredotočite na svoje čustvene potrebe, premišljeno komunicirate in iščete harmonijo v svojih odnosih.

Jutrišnji dan ponuja edinstveno kombinacijo introspekcije in dinamičnega izražanja, zato lahko skladno z Luninim klicem po ravnovesju in poživljajočim vplivom Merkurja in Marsa jutrišnje energije izkoristite z milino in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
