  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: težko bomo ločili, kaj je res in kaj ne

Bodite previdni pri interpretaciji čustvenih signalov in se izogibajte hitrim zaključkom.
V čustvenih zadevah bo težko ločiti med resničnostjo in iluzijo. FOTO: Jovan Mandic/getty images
Delo UI
 20. 4. 2026 | 18:00
2:14
A+A-

Jutrišnji torek, 21. aprila, prinaša bogato paleto energij, ki nas bodo vodile skozi dan. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v radovednem znamenju dvojčkov, kar spodbuja našo željo po komunikaciji in povezovanju. Tekom dneva, natančneje v zgodnjih popoldanskih urah, se Luna preseli v negovalno znamenje raka, kar nas vabi, da se obrnemo navznoter in poiščemo tolažbo v domačem okolju. V jutranjih urah Luna tvori harmonične sekstile z Merkurjem, Saturnom in Marsom. Ti aspekti izboljšujejo našo sposobnost učinkovite komunikacije, uvajanja discipline in odločnega ukrepanja, kar spodbuja uravnotežen pristop k našim nalogam, kjer se prepletata intelekt in čustveni vpogled.

Ko se Luna ustali v raku, se pojavi kvadrat z Neptunom, kar lahko zamegli naše percepcije in uvede občutek dvoumnosti. Ta aspekt nas poziva k pozornosti in zavedanju, da ločimo med resničnostjo in iluzijo, še posebej v čustvenih zadevah. Bodite previdni pri interpretaciji čustvenih signalov in se izogibajte hitrim zaključkom. Merkur, planet komunikacije, se jutri poravna s Saturnom in Marsom, kar poudarja pomembnost jasnega, strukturiranega razmišljanja in odločnega izražanja. Te konjunkcije ponujajo priložnost za utrditev načrtov in sprejemanje smiselnih ukrepov, zlasti na področjih, ki zahtevajo osredotočenost in odločnost.

Torek je tradicionalno pod vplivom Marsa, planeta akcije in pogona. Mars, ki se nahaja v svojem domicilu, ovnu, nam daje val dinamične energije. Ta poravnava nas spodbuja, da začnemo nove projekte in sledimo svojim ciljem z vnemo. Vendar je pomembno, da to navdušenje uravnotežimo z disciplino, ki jo ponuja Merkurjeva konjunkcija s Saturnom, kar zagotavlja, da so naši ukrepi navdihnjeni in premišljeni.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Cafeastrology, Astrosofa.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki